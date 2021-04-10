Katlanabilir Telefonlarını Tanıtmaya Hazırlanan Devlere Yenileri Eklendi

Huawei, önde gelen bir akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen ABD tarafından ambargo uygulanması şirketi Çin dışında biraz frenledi ve bu da rakiplerinin büyümesine fırsat verdi. Özellikle son dönemde OPPO, Xiaomi ve Vivo gibi Çinli markalar üretimlerini artırdı ve sınırlarını genişletmeyi başardı.
Standart akıllı telefon kategorisinde önemli işler yapan bu 3 marka, öte yandan katlanabilir akıllı telefon pazarında da önemli hamleler yapmak istiyor. Xİaomi, kısa bir süre önce ilk katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'u duyurmuştu. Xiaomi, bu seriyi genişletme çalışmaları içindeyken, OPPO ve Vivo da ilk katlanabilir akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor.
Özellikle OPPO bu kategoride bir hayli agresif bir politikayı izleyecek gibi görünüyor. Zira şirketin aynı anda 2 farklı katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve bu modelleri arka arkaya piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Bu telefonlardan birinin ana ekranıyla 8 inç, diğerinin ise 7 inç olacağı da gelen bilgiler arasında.
Yine Vivo'nunki de benzer şekilde 8 inç ana ekranı ve 6.5 inç boyutunda ikincil ekranıyla piyasaya çıkmaya hazırlanırken, telefonun etkileyici bir menteşe tasarımına sahip olduğu da söyleniyor.
Telefonların ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Yakında daha fazla bilgi bekliyoruz.
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