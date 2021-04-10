Katlanabilir Telefonlarını Tanıtmaya Hazırlanan Devlere Yenileri Eklendi

Huawei ve Samsung'un ardından OPPO ve Vivo da katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
OPPO ve Vivo Katlanabilir Telefonu Hazırlıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Casper VIA F20: Her bütçeye uygun!

Enerjisi bitmeyen telefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Intel, 3. Nesil Intel Xeon Scalable'ı Tanıttı!
Yeni Dacia Sandero Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
Tüm zamanların unutulmaz, IMDb puanı yüksek, efsane filmleri! IMDb Top 35!
Ne Facebook, ne de Instagram: İşte En Popüler Sosyal Medya Sitesi
Lenovo Desteğiyle İTÜ ARI Teknokent'te Yazılım Laboratuvarı Kuruldu!

 

 