Katlanan Cihazların Windows 10 Yapısı Göründü
Windows 10'un katlanabilen cihazlara yönelik ilk test yapısı, ortaya çıktı!
Windows 10'un yeni yapıları hakkında bilgiler paylaşan BuildFeed'e göre katlanabilen cihazlara yönelik ilk yapı, ortaya çıktı.
Katlanan cihazlara yönelik bu yapı, 'rs_shell_devices_foldables.190111-1800' dizisiyle ve 18313.1004 yapı numarasıyla ortaya çıktı. 19H1 geliştirme dalının bir parçası olan bu yapının Microsoft'un beklenen Andromeda cihazıyla ilgisi olduğu düşünülüyor. Geçmişte Intel de çift ekranlı cihazlar göstermişti, bu nedenle fikir çok yeni değil. Intel'in yanında Lenovo'nun da Yoga Book'ta çift ekran konseptini denediği biliniyor. Lenovo'nun en son Yoga Book'u, klavye olarak bir E Ink ekran kullanıyor.
Bilgisayarların farklı formlara girmesi ve çeşitlenmesi, Windows 10 piyasasını da çeşitlendiriyor. Bu yeni Windows 10 sürümü 19H1 ile ortaya çıkarsa, 2019'un ikinci yarısında birbirinden ilginç Windows 10'lu cihazlarla tanışabiliriz.
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