Katlanan Samsung, İlk Kez "Resmen" Göründü

Samsung'un kendi yayınladığı videoda görünen katlanan telefon, 20 Şubat'ta göreceğimiz telefon olabilir mi?

Katlanan Samsung, İlk Kez "Resmen" Göründü

Samsung'un katlanan bir telefon için çalıştığı artık bir sır değil. Ancak firmanın yayınladığı bir tanıtım videosu, telefonu ilk kez göstermiş olabilir.

Samsung'un Vietnam resmi YouTube kanalında paylaşılan ve kısa süre sonra yayından kaldırılan video, XDA Developers tarafından tekrar paylaşıldı. Videoda çerçevesi olmayan, normal bir telefon görünüyor. Ancak telefon hemen sonrasında kitap gibi açılıyor ve içerisinde de bir ekran bulunduğu anlaşılıyor.

Samsung Foldable Phone teaser videoSamsung Foldable Phone teaser video
Teaser video posted by Samsung Vietnam offers a glimpse at a plausible concept of the foldable smartphone.

İçteki ekran tam olarak görünmese de, telefon açılınca tablete yakın bir boyuta ulaşıyor ve çok daha ince bir hal alıyor. Peki bu telefon Samsung'un katlanan telefonu olabilir mi? Bu mümkün, ancak videoda henüz çıkmamış başka telefonlar da görüyoruz. Yine de tanıtım günü bu kadar yakınken Samsung'un gerçek olmayan bir konsept göstermesi garip olurdu. Neyse ki yakında gerçeği öğreneceğiz.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

İnternette gizlilik için 10 ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
İşte İlk Sanal Kişisel Seyir Asistanı Zoe!
Zombieland, 10 Yıl Sonra Geri Dönüyor!
Telefon Piyasası İçin Kara Tablo!
Nintendo, Switch'i Küçültmek İstiyor!
Yeni X-Men Filmini Bekleyenlere Kötü Haber!

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost