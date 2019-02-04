Katlanan Samsung, İlk Kez "Resmen" Göründü
Samsung'un kendi yayınladığı videoda görünen katlanan telefon, 20 Şubat'ta göreceğimiz telefon olabilir mi?
Samsung'un katlanan bir telefon için çalıştığı artık bir sır değil. Ancak firmanın yayınladığı bir tanıtım videosu, telefonu ilk kez göstermiş olabilir.
Samsung'un Vietnam resmi YouTube kanalında paylaşılan ve kısa süre sonra yayından kaldırılan video, XDA Developers tarafından tekrar paylaşıldı. Videoda çerçevesi olmayan, normal bir telefon görünüyor. Ancak telefon hemen sonrasında kitap gibi açılıyor ve içerisinde de bir ekran bulunduğu anlaşılıyor.
İçteki ekran tam olarak görünmese de, telefon açılınca tablete yakın bir boyuta ulaşıyor ve çok daha ince bir hal alıyor. Peki bu telefon Samsung'un katlanan telefonu olabilir mi? Bu mümkün, ancak videoda henüz çıkmamış başka telefonlar da görüyoruz. Yine de tanıtım günü bu kadar yakınken Samsung'un gerçek olmayan bir konsept göstermesi garip olurdu. Neyse ki yakında gerçeği öğreneceğiz.
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