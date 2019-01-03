Katlanan Samsung'un Kamerası Nasıl Olacak?

Samsung'un katlanabilir telefon söylentileri, telefonun kamerasını da tarif etmeye başladı!

Katlanan Samsung'un Kamerası Nasıl Olacak?

Son zamanlarda katlanabilir Samsung telefon hakkındaki söylentiler, cihazın tanıtım tarihi yaklaşırken ciddi oranda arttı.

ET News'in söylediğine göre Samsung'un katlanabilir telefonu (Galaxy Fold olarak adlandırılacağı düşünülüyor) arkasında üçlü kamera düzenine sahip olacak. Firma son birkaç ay içerisinde orta seviye telefon stratejisini değiştirerek çoklu kamera düzenine sahip birkaç telefonu sunmuştu. Yolda olan Galaxy S10'un da benzer bir kamera düzenine sahip olması bekleniyor ve eğer bu habere bakılırsa, Galaxy Fold da benzer bir sistemi barındıracak. 

Çoklu kamera sistemine sahip telefonlar için bir piyasa standardı bulunmuyor ve genellikle her firma, farklı amaçlar ile telefon kameralarına farklı lensler yerleştiriyor. Galaxy A7 (2018)'deki üçlü kamera sistemi bir ama algılayıcı, bir derinlik algılayıcısı ve bir de geniş açı lensi barındırıyor. Samsung, yolda olan A9(2018) için dördüncü bir kamerayı da gruba katarak bir de telefoto lensini bu karışıma eklemeyi planlıyor. ET News'in söylediğine göre Samsung, Galaxy Fold için, söylentilere göre Galaxy S10'da da olduğu gibi, A7 formülünü kullanacak.

Haber, telefonun ön kamerası hakkında hiçbir bilgi barındırmıyor.Galaxy Fold'un, zaten pahalı olan Galaxy S serisinden daha pahalı bir teklife sahip olacağı düşünülmekte. Bu yüzden de telefonun en son sistemlerle donatılmasının mantıklı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

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Levent Öztürk

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