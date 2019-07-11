Kaybolan Terminator Oyunu Ortaya Çıktı!
1989 yılında yayınlanan bu tanıtım videosunda göreceğiniz oyun, ne yazık ki hiç bir zaman gerçeğe dönüşemedi!
- Ercan Uğurlu
Arnold Schwarzenegger'in başrolünü oynadığı ünlü 1984 yılı yapımı Terminator'ün beyaz perdede ayrı bir yeri vardır. Dönemin oyun yapım şirketlerinden Sunsoft da filmin ününden yararlanmak istemiş ve 1989 yılında filmi, Terminator adıyla oyun olarak hazırlamıştı. Ancak Sunsoft Terminator'ü hiçbir zaman yayınlayamadı. NES tanıtım videosu ise tam 30 yıl sonra ortaya çıktı.
Evet, Sunsoft oyun şirketi, bundan 30 yıl önce Terminator filmini oyun piyasasına kazandırmak için NES'e özel bir oyun geliştirmiş ve hatta oyunu tamamlamıştı. Oyundan oldukça umutlu olan şirket, hatta oyuna o kadar inanıyordu ki, oyunun tanıtım döneminde biraz abartılı ifadeler de kullanmaktan kaçınmamışlardı. Terminator'ün film çekimleri ile etkileşimli grafik teknolojisi içeren ilk oyun iddiasında olan Sunsoft, tanıtım videosunu da hazırladıktan sonra ise işler istediği gibi gitmedi ve şirket, filmin lisans haklarını kaybederek oyunu hiçbir zaman Termiantor adıyla yayınlayamadı. Oyun piyasaya Journey to Silius adıyla çıkmış ve beklenen başarıyı ne yazık ki gösterememişti.
Hemen yukarıda tarihin tozlu raflarına bir yolculuk yapabilir ve 1989 yapımı Terminator olarak oyunculara sunulan NES tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.
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