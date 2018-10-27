"Kayda Değer Tasarım Değişikliklerin" İlk Halkası

Samsung Galaxy S10 altı farklı renkle gelebilir, ancak her renge ulaşma garantimiz yok...

"Kayda Değer Tasarım Değişikliklerin" İlk Halkası

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncular buraya!

Yerli Elektronik Ürünler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Dünya Tetris Finalinin Galibi Belli Oldu
Galaxy S10'dan Kulaklık Girişi Sürprizi
Post Malone HyperX Ailesine Katıldı!
Yeni, Yüksek Çözünürlüklü 30 Duvar Kağıdı
İşte Red Dead Redemption 2 İnceleme Notları

İlginizi çekebilir