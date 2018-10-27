"Kayda Değer Tasarım Değişikliklerin" İlk Halkası
Samsung Galaxy S10 altı farklı renkle gelebilir, ancak her renge ulaşma garantimiz yok...
Eylül ayında, Samsung CEO'su DJ Koh, Samsung Galaxy S10'da kayda değer tasarım değişikliklerin olacağını söyledi ve beyanını desteklemek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.
Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan @OnLeaks'ten alınan yeni bir tweet, bu değişiklerin birinin de yeni bir renk paleti olacağını öne sürdü. Net olmak gerekirse, Samsung'un yeni amiral gemisinin Siyah, Gri, Mavi, Kırmızı, Yeşil ve Sarı renklerde gelebileceği bildirildi.
Her zaman olduğu gibi, hangi renk seçeneğinin hangi bölgede mevcut olacağı; hatta bundan önce yukarıdakilerin gerçekten yeni renk paleti olup olmadığı kesin değil.
Mevcut amiral gemisi serisi, Galaxy S9 ve S9 Plus da altı renk seçeneğine sahip. Bu yüzden @OnLeaks'in iddiasından şüphe etmenin bir nedeni yok gibi duruyor.
Samsung Galaxy S10 cep telefonunun resmi duyurusunun Şubat 2019'daki MWC'de olacağını bekliyoruz, çünkü Galaxy S9 serisi de geçen sene bu etkinlikte duyurulmuştu.
Yavuz Alp Şimşek
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