Kayıp kara deliğin gizemi çözülmeye çalışıyor! Araştırmaya Türk imzası!

Bilim insanları, 'Abell 2261' adı verilen galaksi kümesinin merkezinde neden süper kütleli bir kara delik tespit edemediklerini çözmeye çalışıyor. Türk Profesör Kayhan Gültekin'in de kayıp kara deliği aradığı açıklandı...