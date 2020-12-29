Kayıp kara deliğin gizemi çözülmeye çalışıyor! Araştırmaya Türk imzası!

Süper kütleli büyük kara delikler gizemini korumaya devam ediyor ve üzerine araştırmalar yapılıyor. NASA'nın evrende yaşam arayışının izini sürecek projesine liderlik eden Prof. Betül Kaçar'ın ardından, Türk Profesör Kayhan Gültekin'in de kayıp kara deliğin peşinde olduğu duyuruldu.
KAYIP KARA DELİK ARANIYOR
Independent Türkçe'nin haberine göre bilim insanları, 'Abell 2261' adı verilen galaksi kümesinin merkezinde neden süper kütleli bir kara delik tespit edemediklerini çözmeye çalışıyor.
ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından birisi olan Michigan Üniversitesi'nde görev yapan Gültekin ve ekibinin konu ile ilgili yayınladığı makaleye göre, Chandra X-ray Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu'yla yapılan son gözlemlerde de bir galakside bulunması gereken devasa kara deliğe dair kanıt bulunamadı.
TEK BİR MANTIKLI AÇIKLAMASI OLABİLİR
Gültekin, Forbes dergisine verdiği demeçte, parlak bir galaksi kümesinin kara deliğini kaybetmesinin tek mantıklı açıklamasının "yerçekimsel dalga geri tepmesi" olarak bilinen süreç olduğunu söyledi.
Gültekin'in aktardığına göre bu süreç, birbirinin etrafında dönen iki kara delikle başlıyor. Birbirlerinin yörüngesinde dönerken her bir kara delik, yerçekimi dalgaları yayıyor ve birbirlerine yaklaştıkça dalgalar da güçleniyor. Yerçekimi dalgaları bir şekilde asimetrik yayılırsa, momentum da belirli bir yönde gelişiyor. Bu dalgalar belirli bir yönde çok fazla momentum taşırsa, nesnenin diğer yönde hareket etmesi gerekiyor. Bu durumda söz konusu nesne, galaksinin merkezinde bulunamayan bu (ikili veya birleşmiş) kara delik oluyor.
Bilim insanı, geri tepmenin ne kadar hızlı olduğunu belirlemek için karmaşık hesaplamalar gerektiğini söylüyor. Ancak en iyi tahminler, maksimum değeri 5 bin kilometre saatin (ışık hızının yüzde 1,7'si) üzerine çıkarıyor.
KAYHAN GÜLTEKİN: KARA DELİK OLMADIĞI SONUCUNA VARMAK İÇİN ERKEN
Yine de Gültekin, A2261-BCG'de süper kütleli bir kara delik olmadığı sonucuna varmak için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Ancak orada değilse, merkezinde bu kadar büyük bir kara delik olmadan keşfedilen bu kadar büyük tek gökada olacaktır.
NASA'nın yaklaşmakta olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), küme hakkında daha fazla ayrıntı toplayabilmeli ve bu gizemi potansiyel olarak çözebilmelidir.
Gültekin, teorik hesaplamalara dayanarak, parlak bir küme gökadasının süper kütleli kara deliğini kaçırmasının tek makul açıklamasının galaksiden fırlatılmış olması olduğunu söylüyor.
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