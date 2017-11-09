Kayıp ürün anahtarlarını bulun!
Windows'unuzun, Microsoft Office'in ve fazlasının ürün anahtarlarını ortaya çıkarmak, bu aracın işi!
Windows'un veya Microsoft Office'in ürün anahtarını nereye sakladığınızı hatırlamıyor musunuz? Sorun değil, çünkü bu araçla ürün anahtarınızı PC'nizi kullanarak ortaya çıkarabilirsiniz.
Farklı Windows ve Microsoft Office sürümlerinin ürün anahtarlarını Windows'un kayıt defterinden çıkarabilen Magical Jelly Bean Keyfinder, bu işi açılmayan Windows kurulumlarında bile yapabiliyor. Ücretsiz sürümünde 300'ün üzerinde programı destekleyen araç, 29,95 dolarlık ücretli sürümünde 8.000'in üzerinde programdan lisans anahtarınızı bulabiliyor.
Magical Jelly Bean Keyfinder'ı kullanmak için onu indirdikten sonra çift tıklamanız yeterli. Sisteminizde bulunan ürün anahtarları hemen listeleniyor. Açılmayan bir Windows'taki ürün anahtarlarını bulmak için Tools > Load Hive seçeneğine tıklamanız ve Windows klasörünü seçmeniz yeterli.
İndirin: Magical Jelly Bean Keyfinder
Zeynel A. Öztürk
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