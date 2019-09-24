Kediler, Sahiplerine Ne Kadar Bağlı?
İlgisiz, benmerkezci, antisosyal... Bu araştırma, kedilerle ilgili tüm kalıpları kıracak şeyler söylüyor!
- Levent Öztürk
Kediler sıcak ve yumuşak tüylü olabilirler ancak herkeste sıcak bir his yaratmıyorlar. Oregon Devlet Üniversitesi tarafından sunulan yeni bir araştırma ise, kedilerle ilgili kalıplarını yıkıyor.
Araştırma ekibi, kedilerle sahiplerinin arasındaki bağı incelemek için "güvenli dayanak testi" adı verilen bir bağ testi yöntemi kullandılar. Bu yöntemde kedi ve sahibi iki dakika boyunca yeni bir odada tutuldu, iki dakika ayrı tutuldu ve sonra tekrar iki dakika boyunca bir araya getirildi.
Araştırma, tekrar buluşma sırasında kedilerin davranışına bakarak kedilerin bağlanma tarzını değerlendirdi. Araştırmacılar, köpekler ve primatlar için daha önceki araştırmalarda kullanılan bağlanma kriterlerini kullandı.
Baş yazar Kristyn Vitale'nin söylediğine göre araştırma, kedilerin insanlar ile bir bağımlılık durumunda yaşadıklarını gösteriyor ve bağlılık durumu esnek olabilirken, kedilerin büyük bir çoğunluğu insanları konfor kaynağı olarak kullanıyor.
Araştırma, 70 yavru kediyi ve 38 erişkin kediyi kapsamaktaydı ve iki grup arasında benzer sonuçlar elde edildi. Araştırmacılar kediciklerin %64,3'ünü bakıcılarına "güvenle bağlı" olarak tanımlarken, %35,7'sini "güvensiz bağlı" olarak kategorilendirdi. Araştırmada söylenene göre bir insana güvenle bağlı olan kediler, daha az stresliler ve dikkatlerini, bu kişi ile çevreleri arasında dengeliyor.
Bu sonuçlar, kedilerin insanlarla bağları hakkındaki soruları tamamen rafa kaldırmayabilir. 2015 yılındaki bir araştırmada kediler, sahiplerine karşı hiçbir güvenli bağ işareti göstermiyorlardı. O araştırma farklı bir bağlılık testi kullanmıştı ve bu da aradaki farkı açıklamak için yeterli.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın