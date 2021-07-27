Keenetic Hero DSL AC1300 İncelemesi

İnternet bağlantısı noktasında çeşitli ürün yelpazesiyle kullanıcılara geniş destek veren Keenetic, yeni ürünü Hero DSL AC1300 ile konuğumuz. ADSL veya VDSL noktasında iyi bir ağ performansı sağlamak isteyenlere özel olarak hazırlanan Hero DSL AC1300, önemli kilit özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Bunlardan ilki, VDSL 35b profiline sahip olması. Bu güncel DSL profili ile beraber 300 Mbps'e kadar DSL bağlantı desteği sağlayan Hero, bu özelliğiyle rakiplerinden ayrılırken, cihazın kablosuz internet performansı ise 1300 Mbps'e değin erişebiliyor. Böylece internet altyapısından maksimum performans elde edilmesi amaçlanırken, cihazın üzerindeki 4 adet 5dbi gücünde yüksek kazançlı anteniyle de bu performans destekliyor.
Hem Modem Hem Router
Hem modem hem Router olarak kullanılabilen ve çift bantta veri transferi gerçekleştirebilen Hero DSL AC1300, 2.4 GHz ve 5 GHz ağları destekliyor. Teorik kablosuz hızı 1300 Mbps olarak belirlenen Router'da bu hızın 400 Mbps'i 2.4 GHz bandında gerçekleşirken, 867 Mbps'i ise 5 GHz bandında sunuluyor. Bu arada cihazın MU-MIMO desteğine sahip olduğunu da söyleyelim. Bu teknoloji sayesinde aynı anda birden fazla cihaza kesintisiz veri iletişimi gerçekleşirken, BeamForming özelliğinin de önemi büyük. Bu teknoloji ile de evin ya da ofisin içinde internete erişen cihazların yeri belirleniyor ve kablosuz ağ deseni o bölgeyi kapsayacak biçimde şekilleniyor.
Güçlü Donanım Özellikleri
Donanım yönüne baktığımızda, cihazın içinde çift çekirdekli 900MHz gücünde işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Bu işlemci yoğun ağlarda veya VPN gibi uygulamaların kullanıldığı ağlarda gerekli gücü sağlarken, kablolu bağlantı ile erişim sağlamak isteyenler için Ethernet desteği de unutulmamış. Cihazın arkasında 5 adet Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Bu 5 portun tümünün Gigabit hızında olması bir hayli önemli. Böylece evinizde ya da ofisinizde internete yüksek hızlarda bağlamanız gereken kablolu ağ cihazlarınız varsa, bu portlardan yararlanabiliyorsunuz. Öte yandan Ethernet portlarını yönetme imkanı da tanıyan Keenetic Hero DSL AC1300, bağlantı yedekleme ve önceliklendirme özelliklerini de içeriyor. Bu sayede evde veya ofiste VDSL/ADSL internetiniz ile fiber internetiniz varsa, bu 2 internet planını da aynı anda Hero DSL Router üzerinden yürütebilirsiniz. Bağlantı önceliklendirme özelliğiyle de hangi cihazın hangi internet planı üzerinden çıkması gerektiğini de planlamanız ve yük dengelemesi yapmanız da mümkün.
Geniş Seçenek Yelpazesi
Keenetic Hero DSL 1300, geniş mekanlar için Wi-Fi mesh özelliği de kullanıma sunuyor. Hero DSL ve diğer tüm Keenetic cihazları birbirleri ile WiFi Mesh ağı kurabiliyor ve bu sayede internet erişimini geniş mekanlara çok rahat şekilde dağıtabiliyorlar.
Hero DSL AC1300'nun bir diğer güçlü tarafı, şirketin kendi geliştirdiği bulut temelli KeeneticOS yazılımı oluyor. Tamamen mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen cihazın uygulamasını App Store ve Google Play Store'da bulabiliyorsunuz. Cihazın kurulumunu bu uygulama ile kolayca yapabiliyor ve tüm ayarları bir arada görebiliyorsunuz. Keenetic mobil uygulama ile ağınızdaki cihazlar için önceliklendirmeleri yapabiliyor, hız sınırları uygulayabiliyor, ağ trafiğini görüntüleyebiliyor, güvenlik duvarı oluşturabiliyor, aile profilleri, ebeveyn kontrolü ve reklam önleme gibi işlemleri de yönetebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Keenetic Hero DSL AC1300'ün oldukça başarılı bir modem ve Router olduğunu söylemek mümkün. Geniş yelpazede özellikler sunması ve hem modem hem Router desteği sağlamasıyla tek paket görevi görüyor. İçeriğinde ise geniş seçenekler mevcut durumda. Bu arada cihazın USB portları da mevcut. Hem USB 2.0 hem USB 3.0 standardında toplamda 2 adet USB portu üzerinde taşıyor ve bu da kullanım alanını genişletiyor. Şu an Keenetic Hero DSL AC1300'ü piyasada 998 TL fiyatla bulabildiğinizi de söyleyelim.
CHIP Online Notu: %85
+ Yüksek performans
+ Geniş seçenekler
+ Yazılım desteği
+ 5 Gigabit Ethernet portu
- Çok sade tasarım
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