Kenarsız Galaxy S9 Böyle mi Görünecek?
Neredeyse kenarsız bir Galaxy S9 bekliyorsanız, internette dolaşan bu görsellere mutlaka göz atın. Bakalım hoşunuza gidecekler mi?
Yakın zamanda Galaxy S9'un neredeyse kenarsız olacağıyla ilgili haberler duymuştuk; zaten bunu tahmin etmek de çok güç olmasa gerek. Bu söylentilerin gerçek olması garanti değil, ama eğer Galaxy S9 gerçekten sıfıra yakın alt kenar ve azaltılmış üst kenarla çıkarsa, Samsung'un sıradaki amiral gemisinin bu konsept görsellerindeki gibi görünme ihtimali yüksek.
İnternette dolaşan bu konsept görselleri oldukça havalı ve son tasarım bu ise bundan gayet memnun olacağımızı söyleyebiliriz. Alt kenarı ve üst kenarı eşit olmasa da, bu tamamen kenarsız bir telefon yönünde atılan güzel bir adım. Tabi cihazın canlı ve gerçek resimleri ortaya çıkana kadar bu şekilde görünüp görünmeyeceğinden emin olamayacağız.
Peki siz bu konsept tasarımlarını nasıl buldunuz? Böyle bir Galaxy S9 hoşunuza gider miydi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın!
H. Hüseyin Öztürk
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