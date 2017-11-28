Kendi videolarınızı hazırlayın!

Sony Vegas Pro ile farklı kaynaklardan videoları bir araya getirin, kendi videolarınızı hazırlayın!

Sony Vegas Pro ile kendi videolarınızı hazırlayın!

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