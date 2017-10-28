Kendini Sürme Sisteminde Binlerce Hata!

Test sistemi kendini süren araba yazılımında ortaya çıkmayı bekleyen binlerce hata buldu!

Kendini sürme sisteminde binlerce hata!

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