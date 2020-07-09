Kenya 'da balonla 4G internet yayını başladı!

Google'ın kardeş şirketi Loon'un internet erişimi sağlayan balonları, Kenya'nın uzak bölgelerine havadan hizmet vermeye başladı!

Kenya üzerinde balonla 4G internet yayını başladı!

Kenya üzerinde balonla internet erişimi sağlayacak olan ağ, insanların sesli ve görüntülü arama yapabilmesi, web'e, e-postaya, metinlere ve video akışlarına göz atabilmesi için 4G kapsama alanı sağlıyor. Proje iki yıl önce açıklanmıştı, ancak Kenya hükümetinden son imza henüz yeni verildi. Sistem, koronavirüs pandemisi sırasında iletişimi geliştirmeye yardımcı olmak için hızla devreye sokuldu.

Balonla İnternet Hizmeti Test Edildi

Balonların 4G internet hizmeti 35.000 müşteri ile test edildi ve başlangıçta 50.000 kilometrekarelik bir kapsama alanına sahip. Güneş enerjisiyle çalışan 35 balon, Doğu Afrika'nın yukarısındaki stratosferde sürekli hareket halinde olacak. ABD'den gönderiliyor ve rüzgâr akımlarını kullanarak Kenya'ya gidiyorlar. Yapılan testlerde indirme hızı 18,9Mbps, yükleme hızı ise 4,7Mbps olarak ölçüldü.

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