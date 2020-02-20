Kes, kopyala, yapıştır işlemlerinin mucidi Larry Tesler hayatını kaybetti

Bilgisayar bilimcisi Larry Tesler, 74 yaşında hayatını kaybetti. Tesler 1960'ların başında, bilgisayarların henüz dünyanın her yerine yayılmadığı dönemde Silikon Vadisi'nde çalışmaya başlamıştı.
Larry Tesler Neden Öldü?
Tesler'in ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
"Kes", "kopyala" ve "yapıştır" komutlarını içeren yenilikleri sayesinde bilgisayarların kullanımını basitleştirdi. Tesler kariyerinin bir bölümünü de Xerox'da geçirdi.
Xerox, Larry Tesler'in ölümünün ardından "Kes / kopyala & yapıştır (copy paste), bul ve değiştir ve daha pek çok kısa yolun mucidi eski Xerox araştırmacısı Larry Tesler'di. Devrimci fikirleri sayesinde işiniz daha kolay." dedi.
Larry Tesler Kimdir?
Larry Tesler, 1945'te New York, Bronx'ta doğdu ve Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde eğitim gördü.
Mezun olduktan sonra kullanıcı arayüzü tasarımı konusunda uzmanlaştı, yani bilgisayar sistemlerini daha kullanıcı dostu hale getirdi.
Uzun kariyeri boyunca birçok büyük teknoloji firmasında çalışan Tesler, Apple'da 17 yıl çalıştı. Bundan önce Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi'nde (Parc) çalışmıştı.
Amazon ve Yahoo'da Çalıştı
AppleNet ve Apple'ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu gibi departmanlarının başkan yardımcılığı görevini üstlenen Larry, Apple'dan ayrıldıktan sonra, Amazon ve Yahoo'da kısa süreli çalıştı.
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