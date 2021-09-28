Keşfedilen 6 Yeni "Ölü" Galaksinin Gizemi Çözülemiyor!

Olağandışı bir şekilde "ölü" olan altı erken galaksi keşfedildi. Bu galaksilerin yaşaması için gereken hidrojenin nasıl ve neden kaybolduğu ise gizemini koruyor.

28 Eylül 2021 13:02

Levent Öztürk