Kesin bilgi dublöründen geldi! Keanu Reeves hakkında anlatılanlar %110 doğru

Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Keanu Reeves hakkında konuşan dublör Jeremy Fry, Reeves hakkında anlatılan övgülerin yüzde 110 doğru olduğunu söyleyerek ünlü aktörü anlattı.
Sıklıkla, en sevdiğimiz ünlülerin gerçekte göründükleri kadar harika olmadığını keşfederiz ve bu nedenle, sevdiğimiz ünlüyü gerçekten tanıyan birinin gerçekten iyi bir insan olduğunu söylemesini bekleriz. Keanu Reeves hakkında dublörün Metro'ya verdiği röportaj da bu konuda hayranları rahatlattı.
"Keanu Reeves Yorgunluk Nedir Bilmez"
"Onun hakkında duyduğunuz iyi şeyleri hepsi doğru" diyen Fry, "Özverilidir. Yorgunluk nedir bilmeden çalışıp durur." dedi.
"Tüm Tehlikeli Sahnelerde Oynamak İster"
John Wick serisi boyunca aktörün tehlikeli araba sahnelerindeki dublörlüğünü yapan Jeremy Fry, Keanu Reeves'ın tüm tehlikeli sahnelerde oynamak istediğini ama bunun için diretmediğini söyledi.
"Bencil Bir Aktör Değil"
"Keanu Reeves bencil olmayan bir aktör. Reeves açıkça bunları yapmaya istekli olsa da, aynı zamanda bir kenara çekilmeye ve dublörlerin işlerini yapmalarına izin vermeye istekli. Sahne onun için uygun olduğunda kendi kendine geliyor." diyen Fry, Reeves'ın her zaman dürüst ve hayranlarının takdir ettiği biri olduğunu söyleyerek şöyle devam ediyor:
"Gelip size, 'Hey, Laguna Seca'ya gitmek ister misin?' diye soruyor ve Keanu Reeves bir yere gitmek isteyip istemediğinizi sorduğunda evet diyorsunuz. Meğerse iyi bilinen yarış pisti Laguna Seca'yı iki günlüğüne özel olarak kiralamış. Orada seksen kadar arkadaşı ve tanıdığı bulunuyordu. Ünlüler, farklı sektörlerden insanlar vardı, çok geniş kesimden insanlar... Bizi yerel otellere yerleştirdi, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği sağladı. Benim için pek çok farklı nedenden dolayı özel olan bir zamandı."
Jeremy Fry, Keanu Reeves'le John Wick filmlerinin üçünde de çalıştı (Fotoğraf: Jeremy Fry)
Keanu Reeves Oyunu
- Keanu Reeves, Matrix 4 için suskun
- Keanu Reeves, Keanu Reeves'e karşı
- Matrix 4, Keanu Reeves ile dönüyor
- Keanu Reeves, adeta kapıdan dönmüş
- Keanu Reeves'ten yeni imaj
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın