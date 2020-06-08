Kesin bilgi dublöründen geldi! Keanu Reeves hakkında anlatılanlar %110 doğru

Keanu Reeves'in dublörü Jeremy Fry, Keanu Reeves hakkında konuştu. Anlatılanların yüzde 110 doğru olduğunu söyleyen Fry, Reeves'ın çalışkan, mütevazi ve dürüst olduğunu söyledi.