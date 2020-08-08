Kesinleşti: John Wick 4'ten Haman Sonra, John Wick 5 de Geliyor!

Henüz John Wick 4 bile yayınlanmış değil. Ama bu durum, Lionsgate film stüdyosunun John Wick 5 için kolları sıvamasını engelleyememiş gibi görünüyor.