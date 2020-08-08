Kesinleşti: John Wick 4'ten Haman Sonra, John Wick 5 de Geliyor!

Deadline'ın haberine göre, John Wick 4'ten hemen sonra John Wick 5 filminin de çekileceği, Lionsgate film stüdyosu tarafından doğrulandı. Lionsgate CEO'su John Feltheimer'in stüdyonun gelir duyurusunda söylediğine göre aksiyon gerilim film serisinin dördüncü ve beşinci filmleri arka arkaya 2021 yılının başlarında, yine Keanu Reeves ile çekilecek.
Şu anda Lionsgate "senaryoları hazırlamakla meşgul" ve John Wick 4 filminin 2022 yılında sinemalarda olması hedefleniyor.
John Wick 4 geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, 21 Mayıs 2021 hedeflenen yayım tarihi ile duyurulmuştu. Ancak Koronavirüsü salgını sebebiyle çekimler ertelenmişti ve henüz film vizyona girebilmiş değil.
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