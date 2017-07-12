KFC, Çin'de 30 yılı bir telefon ile kutluyor!
KFC, Çin'deki 30. yılını kutlamak için özel bir telefon ortaya çıkardı!
Bundan 30 yıl önce, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (PRC) bir mağaza açan ilk Batı fast-food zinciri KFC olmuştu. O zamandan beri de marka, Çinlilerin kalbinde özel bir yere sahip ve ülkenin büyük bir fark ile en popüler restoran zinciri.
Belki de bu yüzden, bu yıldönümünün kutlanması için KFC ve Huawei'nin ortak bir şekilde sınırlı üretim bir Sanders-onaylı akıllı telefon sunmalarına pek sürpriz olarak bakmamak gerek.
KFC akıllı telefonu derin bir kırmızı renge sahip ve Colonel Sanders'in yüzünün yanı sıra KFC'nin PRC'deki ilk mağazasının açılış tarihini de üzerinde taşımakta. Telefon 32GB belleğe sahip ve tahmin edilebileceği gibi tonla KFC ile alakalı uygulama yüklü halde sunuluyor. Bu uygulamaların arasında bir KFC sipariş uygulamasının yanı sıra, mağazada çalan müziklere karar vermenize imkan tanıyan bir müzik uygulaması da yer alıyor.
Henüz KFC veya Huawei telefonun fiyatı veya satılacağı bölgeler hakkında detay vermiş değil ayrıca telefonun özel bir Linux tasarımına sahip olup olmayacağı da belli değil. Ancak bazı kişilerin tahminine göre bu telefonun Alibaba'nın TMall'ı aracılığı ile sunulabileceğini düşünüyor ve Shanghaist'in belirttiği üzere KFC yiyecek anlaşmaları için zaten bu hizmeti kullanıyor.
Levent Öztürk
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