KFC'den 10.000 Dolarlık İnternet Kaçış Kapsülü!
KFC, internetten kaçmak isteyenler için 10.000 dolarlık bir "internetten kaçış kapsülü" satıyor!
KFC, popüler kültür garipliklerine bir tanesini daha ekleyerek 10.000 dolarlık bir "internet kaçış kapsülü" satışa çıkardı. Kapsül, tuhaf derecede uzun kollu ve bacaklı bir Colonel Sanders figürüne sarılı.
KFC'nin ABD reklam yöneticisi George Felix şöyle diyor: "Bu sene birçok teknolojik olarak gelişmiş ve yaratıcı deneyimi müşterilerimize ve fanlarımıza sunduk. Ama tatil sezonunda biz bile teknolojinin yükünü hissediyoruz. İşte bu yüzden ters yöne giderek, teknolojiyi kullanarak bir anti-teknoloji ürünü üretmeye karar verdik, amacımız bir tane şanslı müşteriye kelimenin tam manasıyla tatil kaosundan kaçmaya yardım etmek."
Kubbe şeklindeki kapsül, firmanın söylediğine göre "dört yetişkin ve bir kutu Kentucky Kızarmış Tavuk" barındırıyor. Çelik ve paslanmaz çeklik tel örgülerden yapılmış.
KFC, kapsülün interneti engellemek konusunda mükemmel olmayabileceği konusunda uyarıyor. Açıklamada şöyle yazıyor: "Kurulmasının ardından, cihazınızı tamamen engellemesi için her tür önlem alınacaktır. Albayın sözü var."
İnternetten uzak kalmak istiyorsanız 10.000 dolar harcayıp bu garip kapsülü satın alabilirsiniz. Veya, modeminizi ve bağlı cihazlarınızı bir süreliğine kapatabilir ve 10.000 doları başka bir şeye harcayabilirsiniz. Karar size kalmış...
H. Hüseyin Öztürk
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