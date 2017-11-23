Kılıflı Galaxy S9'dan Çizimler Sızdı
Bir kılıf üreticisinden gelen bu kareler, Galaxy S9'un tasarımından önemli ipuçları veriyor olabilir!
2017'yi geride bırakacağımız günler giderek yaklaşıyor ve bu, gelecek senenin teknolojilerine olan merakımızın artması demek. Şimdi ise karşınızda merakınızı biraz dindirecek bir Galaxy S9 sızıntısı var.
Aksesuar üreticisi Ghostek tarafından oluşturulan bu çizimler, BGR'nin iddiasına göre Galaxy S9'u temel alıyor. Sitenin kaynaklarına göre çizimler, Galaxy S9'a yakın bir tasarıma sahip. Bununla birlikte ekranın üst tarafındaki çerçeve, muhtemelen gerçekte daha küçük olacak ve kulaklık kısmı daha farklı görünecek.
Dahası BGR'nin kaynaklarına göre Galaxy S9, arka yüzünde çift kamera sunacak ve kameralar, iPhone X'te olduğu gibi dikey duracak. Parmak izi sensörü yine telefonun arkasında yer alacak ancak bu kes telefonun merkezine yakın olacak. Bir başka deyişle "ekran altı" parmak izi sensörü, Galaxy S9'a yetişmeyecek.
Galaxy S9'un beklenen özellikleri arasında yüz tanıyan geliştirilmiş ön kamera, Snapdragon 845 işlemci de var. Cihazın tanıtımı, erken bir tarihte, Ocak'taki CES 2018'de gerçekleşebilir.
Tabi, tüm bu dedikoduların gerçeklik payı olsa bile zaman içinde birçok şeyin değişebileceğini unutmamakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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