Kilitsiz Note 9, Exynos 9810 ile Test Edildi
Yeni fark edilen benchmark test sonuçları, kilitsiz Galaxy Note 9'un Exynos 9810'a sahip olduğunu gösteriyor.
Galaxy Note 9 daha önce birkaç kez Geekbench sitesinde görüldü. İlk olarak SM-N960U adlı model su yüzüne çıktı ve sahip olduğu Snapdragon 845 onun ABD sürümü olduğu anlamına geliyordu. SM-N960N kod isimli model ise Güney Kore için yola çıktı ve birkaç hafta sonra cihazın benchmark testlerinde Exynos 9819 çipine sahip olduğu görüldü.
Geekbench'te yeni ortaya çıkan SM-N960F kod isimli kilitsiz Galaxy Note 9, diğer tüm küresel modelleri gibi Exynos çiple sevk edilecek. Ancak bu sefer performans skorunda az bir fark var.
Exynos 9810 destekli Galaxy Note 9 model numarası SM-N960N, çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 2737 ve 9064 skorlarını verdi. Aynı çip ile gelen Galaxy Note 9 model numarası SM-N960F, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 3716 ve 8984 skorlarına erişti.
Bugünün kilidi açılmış Galaxy Note 9'un karşılaştırmalı test listesi, Samsung'un bu konuda açık bir şekilde iyileştirmeler yaptığını gösteriyor. Liste ayrıca Galaxy Note 9'un lansmanında Android 8.1 Oreo tarafından destekleneceğini ve 6GB RAM'e sahip olacağını yineledi.
Şu an farklı kaynakların test sonuçlarına bakmadan konuşmak erken olacaktır, bu yüzden beklemekte fayda görüyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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