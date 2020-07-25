Kim bu influencerlar ve nasıl influencer olunur?

Son yıllarda giderek daha sık karşımıza çıkan Influencer'lar, bu konuya olan merakı da giderek arttırdı. Influencer nedir? Ne iş yapar? ya da Nasıl Influencer olunur? gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte yanıtı...

Kim bu influencerlar ve nasıl influencer olunur?

Son zamanlarda internetin ve sosyal ağların büyük bir değişime ve dönüşüme uğramasıyla influencerlar adından sıklıkla söz ettiren bir aşamaya geldi.

Kelime anlamı olarak "etkileyen kişi" anlamına gelen influencer ünlü ya da sosyal medya ağları ile büyük bir kitleye ulaşabilen kişileri temsil etse de influencerlar genellikle Influencer Marketing şeklinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Peki influencer nedir?

Influencer Ne Demek?

Influencer Marketing ünlü kişilerin ya da sosyal medya hesapları ile tanınmış hale gelen kişilerin, birbirinden farklı markaların ürünlerinin tanıtımını yaparak onları tanıyan ya da sosyal medya hesaplarını takip eden kişiler ile paylaşması anlamına geliyor.

Influencer Marketing alanının hızlı yükselişi ile artık influencerlar sıklıkla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Influencerlar takipçi sayılarına göre mega-influencerlar, makro-influencerlar ve mikro-influencerlar olarak türlere ayrılırlar. 

İnfluencer Ne iş Yapar?

Influencer kelimesi sporcu, film yıldızı, şarkıcı ya da televizyonda herhangi bir iş yapan kişileri ifade edebildiği gibi bloggerlar, youtuberlar ve sosyal medya hesapları ile ünlü olan kişileri de kapsıyor.

Influencerlar birbirinden çok farklı alanlarda işler yapabilseler de ortak payda olan çok sayıda insan tarafından takip edilme konusunda birleşiyorlar.

Influencerlar arasında öncelikli olarak toplum tarafından tanınan büyük bir kitleye hitap eden mega-influencerlar gelse de blog ve youtube alanında işler yaparak influencer kategorisinde yükselişe geçilebilir ve sosyal medya ağlarının gücü ile  sınırlı bir kitleyi etkileyen kişilerin de zamanla takipçi sayıları hızla artabilir.

Influencer Olmak İçin Neler Gereklidir?

Influencer olmak için öncelikle sosyal medya hesaplarında belirli bir rakamın üzerinde takipçiye sahip olunması gereklidir.

İyi bir influencer olmanın ön koşulu doğal olmak ve takipçilerin kişi ile yakınlık hissetmesini sağlamak olarak sıralanabilir.

Influencerların sayılarının oldukça fazla olduğu son zamanlarda özgünlük ve yapılan işte fark yaratabilme de önemli hale geliyor. Yapılan işte fark yaratabilmek için özgün işler ortaya koymak, alan ile ilgili araştırma yapmak ve takipçilerine sundukları konuları çok iyi bilmeleri gerekiyor.

Influencerlerin dijital dünyanın diline, trendlerine ve çalışma sistemine de hakim olmaları onlar için büyük bir avantaj haline geliyor. 

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