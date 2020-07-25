Kim bu influencerlar ve nasıl influencer olunur?

Son yıllarda giderek daha sık karşımıza çıkan Influencer'lar, bu konuya olan merakı da giderek arttırdı. Influencer nedir? Ne iş yapar? ya da Nasıl Influencer olunur? gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte yanıtı...