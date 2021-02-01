Kimlik yenileme 2021 ücreti ne kadar? Yeni kimlik randevusu nasıl alınır?

Kimlik yenileme işlemleri ile ilgili merak edilen 2021 yılı kimlik başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimlik ücretleri ne kadar? Kimlik yenileme son tarih ne zaman? gibi soruların yanıtını bir araya getirdik.