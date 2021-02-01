Kimlik yenileme 2021 ücreti ne kadar? Yeni kimlik randevusu nasıl alınır?

2021 yılı kimlik yenileme başvurusu ile ilgili detaylar merak konusu. Sürücü belgesi ile yeni çipli kimliklerin birleştirilmesi gelişmelerinin ardından pek çok kişi yeni kimlik nasıl alınır? Yeni kimlik ücretleri ne kadar? Kimlikteki çipte hangi bilgiler var? gibi soruların yanıtını merak ediyor.
Hala eski nüfus cüzdanını kullananlar ya da sürücü belgesi ile kimliğini birleştirmek isteyenler için İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yeni kimlik kartı nasıl alınır? Kimlik yenileme son gün ne zaman? Ehliyet ile kimlik nasıl birleştirilir? gibi soruların yanıtlarını veriyor.
KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
Kimlik yenileme işlemleri için son tarih bulunmamaktadır.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 8 Aralık 2020'de yapılan açıklamada "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup halihazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. kimlik kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer almıştı.
KİMLİK İLE EHLİYET BİRLEŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?
İçişleri Bakanlığı ise merak edilen bazı sorulara şöyle yanıt veriyor: Yeni tip sürücü belgeleri ile kimlik belgesi birleştirme işlemi için ücret alınmayacak. Birleştirme işlemi ücretsiz yapılacak.
KİMLİKTEKİ ÇİPTE HANGİ BİLGİLER VAR?
T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik veriler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer alıyor.
KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) kimlik randevusu alabilirsiniz.
En yakın nüfus müdürlüğünden gerekli belgeler ile birlikte kimlik kartı başvurusu yapabilirsiniz.
EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Ehliyet ve kimlik birleştirme için öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu almanız gerekiyor. Açılan sayfadan "TCKK'YA SÜRÜCÜ BELGESİ EKLEME" seçeneğini seçmelisiniz.
Detaylı bilgiye "Ehliyet ile kimlik kartı nasıl birleştirilir? Randevu nasıl alınır?" yazımızdan ulaşabilirsiniz.
KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2021 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30,00 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 60,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.
- Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30,00 TL
- Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30,00 TL
- Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 30,00 TL
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 60,00 TL
Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.
KİMLİK KARTI İÇİN BİYOMETRİK FOTOĞRAF KAÇ YAŞINDAN SONRA İSTENİR?
On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.
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