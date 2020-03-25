Kimse Fark Etmedi Ama, Dünya'nın "Dibinden" Asteroid Geçti

Astronomların asteroidler için belirledikleri bir güvenli "sosyal mesafe" de bulunuyor. Ve bu asteroid, geçtiğimiz gün, Dünya'nın hemen "dibinden" geçerken bu mesafeyi ihlal etti.

25 Mart 2020 00:02

Levent Öztürk