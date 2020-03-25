Kimse Fark Etmedi Ama, Dünya'nın "Dibinden" Asteroid Geçti

Coronavirüs salgını sırasında potansiyel risklerden korunmak için kamu sağlığı yetkilileri, iki metrelik sosyal mesafenin korunmasını öneriyorlar. Astronomlar da bir asteroidin "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde tanımlanması için belirlenmiş standart bir mesafeye sahipler ve Pazar günü, futbol sahası boyutundaki bir asteroid bu sınırın 50 kat yakınından geçti.
Dünyanın şu anda endişelenecek yeterli soruna sahip olduğu kesin ve neyse ki basit bir şekilde 2020 FL2 olarak bilinen asteroid uzay standartlarına göre çok yakından geçmiş olsa da, Dünya'ya çarpma riskine sahip değildi. Asteroid, Pazar günü, Dünya'ya 145.000 kilometre uzaklıktan geçti.
Bu mesafe çok uzak gibi gözükse de, karşılaştırma için diğer mesafeleri belirtmekte fayda var: NASA'nın Solar and Heliospheric Observatory'si (SOHO – Güneş ve Heliosfer Gözlemevi) Dünya'dan 1.5 milyon kilometre, Ay 384.000 kilometre uzaklıkta ve pek çok büyük uydu, yaklaşık 35.786 kilometre mesafede bulunuyor. Astronomların "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde belirledikleri ve gözlemi gerekli gördükleri sınır ise 7.2 milyon kilometre olarak belirlenmiş.
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