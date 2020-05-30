Kingston, 7,68 TB Kapasiteli SSD Modellerini Duyurdu

Kingston'ın DC500R ve DC450R SATA SSD modelleri artık 7,68 TB'a kadar kapasite seçeneklerine sahip.

Kingston, 7,68 TB SSD Modellerini Duyurdu!

Kingston Technology Company Inc'in Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital, Inc. Data Center 500R (DC500R)ve 450R (DC450R) SATA SSD modellerinin 7,68 TB kapasiteli sürümlerini piyasaya sürdüğünü duyurdu. DC1000M U.2 NVMe modelinin 7,68 TB kapasiteli sürümü ise Haziran ayında piyasaya çıkacak. Ek depolama alanı ve sıkı hizmet kalitesi uygulamalarına sahip olan bu yeni SSD'ler, NVMe ve/veya SATA kullanan veri merkezleri için tahmin edilebilir giriş çıkış ve düşük gecikme süresi sunuyor.

VMware Ready™ özelliğine sahip bu DC500R; web sunucuları, sanal masaüstü mimarisi, operasyonel veri tabanları ve gerçek zamanlı analitik gibi okuma işleminin yoğun olduğu uygulamalar için geliştirildi.** Veri merkezlerinin güvenle ulaşabileceği giriş çıkış hızları ve tepki süreleriyle çalışan uygulamalar ve kullanıcı arayüzlerinde yüksek performans elde ediliyor.

DC450R ise okuma işleminin yoğun olduğu uygulamalara özel hazırlanan özelliklerle, yoğun yazma işlemine uygun daha pahalı SSD'ler için harcama yapmak istemeyen veri merkezleri için optimize edildi. İçerik dağıtım ağları, sınır bilişim uygulamaları ve yazılım tanımlı depolama mimarileri için tasarlandı.

DC1000M: Sistem çalışırken takmaya uygun U.2 (2,5 inç) biçimi, PCIe ve U.2 arka panoları kullanılan en son nesil sunucular ve depolama dizilimleriyle kusursuz uyum sağlıyor. Uçtan uca yol koruması, güç kaybı koruması ve uzaktan ölçüm takibi gibi kurumsal düzeyde özellikler ise veri güvenilirliğini artırıyor.

Bu üç SSD; DC1000B NVMe ön yükleme sürücüsü, DC500M (karma iş yükleri için) SATA SSD ve Server Premier DRAM ile birlikte pazardaki en üstün kurumsal sınıf veri merkezi depolama çözümlerini meydana getiriyor.

"Veri merkezleri için daha yüksek kapasite seçenekleri sunarak, bulut bilişimin daha önce görülmemiş bir hızda büyüdüğü bu dönemde kurumların mevcut sistemlerinde depolama alanlarını artırmasına imkan veriyoruz." diyen Kingston Kurumsal SSD İş Birimi Müdürü Keith Schimmenti, sözlerine şöyle devam ediyor: "Sürekli gelişen veri merkezi depolama çözümlerimizle, çok büyük ölçekli kurumlardan daha küçük şirketlere kadar her seviyeden kurumsal müşteriye hizmet veriyoruz. Sunduğumuz çözümler, toplam sahip olma maliyetini düşük tutmak isteyen kurumlar için büyük önem taşıyor."

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