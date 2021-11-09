Kingston DataTravaler Max İnceleme

Önemli dosyalarınızı her an el altında bulundurmaya ihtiyacınız var ve geniş kapasiteli, aynı zamanda yüksek süratli bir USB bellek arıyorsanız, Kingston DataTravaler Max şahane bir seçim olabilir. Sebepleriyle beraber bu videoda anlatıyoruz.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Kingston DataTravaler Max video inceleme Önemli dosyalarınızı her an el altında bulundurmaya ihtiyacınız var ve geniş kapasiteli, aynı zamanda yüksek süratli bir USB bellek arıyorsanız, Kingston DataTravaler Max şahane bir seçim olabilir.

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Canon EOS M50 Mark II Premium Live Stream Kit

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
ASUS Republic of Gamers, NX Mekanik Anahtar Serisini Duyurdu
Apple, 3nm İşlemcili Mac ve iPhone İçin Hazırlanıyor!
Xiaomi, Telefonlarında Kullanacağı Loop LiquidCool Teknolojisini Tanıttı!
Pixel 6'nın Parmak İzi Sensörü Can Sıksa da, Google'ın Bir Savunması Var!
Forza Horizon 5, Sadece Bugün Kullanıma Sunulsa da Rekora Koşuyor!

 

 