Kingston DataTravaler Max İnceleme

Geçtiğimiz günlerde Google Drive yeni bir güncelleme yayınladı ve yeni sistemine geçti. Eğer daha önce birtakım ayarları doğru yapmadıysanız tüm dosyalarınızı kaybetmiş olabilirsiniz ki bunlardan biri de biziz. Neyse ki, bir şekilde durumu kotardık, ancak bulut depolamanın da ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Peki, neden bugün böyle bir giriş yaptık? Tam da verileri sürekli el altında tutmanın ne kadar doğru olduğunu hatırlatan bir ürün ulaştı elimizde. Bugün hep birlikte, az önce de bahsettiğimiz gibi aksilik yaşanan durumlarda "hayat" kurtarıcı olabilecek yapıda geniş mi geniş ve gerçekten süratli çalışan DataTraveler Max USB belleği yakından inceleyeceğiz.
Kingston DataTravaler Max Tasarımı Nasıl?
Kingston DataTravaler Max, basit bir USB kiti, ancak arabirim olarak USB-C'yi kullanıyor ki bu artık günümüzde mantıklı bir seçenek. Zira artık dizüstü bilgisayarların hemen hepsinde USB-C portu yer alıyor, öte yandan akıllı telefonlarda da kabul gören bir port seçimi. Dolayısı ile bu USB belleği bilgisayarınızda kullanabildiğiniz gibi akıllı telefonunuzla da kullanabiliyorsunuz.
Elimizdeki Kingston DataTravaler Max'ın depolama kapasitesi 1 TB gibi oldukça geniş ölçüde bir alana sahip. Ancak cihazın 256 GB ve 512 GB seçenekleri de bulunuyor. İhityacınıza göre tercih edebilirsiniz böylece.
Kapasitesi büyük fakat boyutlarıyla ise oldukça küçük yapıda tasarlanmış. Böylece bir parmak boyunda olan bellek, geniş de olmadığından dolayı bilgisayarınıza takarken yan portları da meşgul etmiyor, bu da pratik kullanıma büyük katkı sağlıyor.
Gövdesi neredeyse tamamen plastikten yapılmış. Tırtırlı bir malzeme ile giydirilen bellek, belki de düşmelere ve darbelere dayanıklı olması açısından belki lastik malzeme ile de sağlamlaştırılabilirdi. Ancak tercih edilmemiş. Bunun sizin için ne kadar gerekli olduğuna siz karar vereceksiniz.
Kingston DataTravaler Max Performansı Nasıl?
DataTravaler Max'in 1 TB kapasite gibi oldukça geniş bir alana sahip olması bizim oldukça işimize geldi doğrusu. Az önce de bahsettiğim gibi ev ve ofis arasında Google Drive üzerinde çalıştığım tüm doküman ve dosyalarımızı bu USB'ye kopyaladık ve sorun bu şekilde çözüldü. Bu anlamda büyük rahatlık olduğunu söyleyebiliriz. Ha, ancak bu noktada tabii ki düşünülmesi gereken bir diğer nokta bir güvenlik protokolü. USB belleğin belki de tek eksisi ise buradan geliyor, zira üzerinde herhangi dahili bir güvenlik yazılımı bulunmuyor veya yakın zamanda görmeye başladığımız parmak izi sensörüne sahip taşınabilir sürücülerden biri olmuyor. Öte yandan suya karşı da dayanıklı değil. O anlamda içine attığınız dosyalarınızı biraz sizin korumanız gerekecek.
Performans konusuna gelirsek ise, bugüne kadar gördüğümüz en hızlı USB belleklerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebliriz. Kingston'ın iddiası bu USB belleğin 1000 MB/s okuma, 900 MB/s yazmaya kadar hız sağladığı yönünde olurken, biz de kendimiz görmek için CrystalDiskMark testini uyguladık ve aldığımız sonuçlar da tam olarak 1029 MB/s sıralı okuma ve 911 MB/s sıralı yazma şeklinde oldu. Bu gerçekten de muazzam bir hız anlamına geliyor. Bu anlamda bu diski alacak olanlar çok memnun kalacaklardır diyebiliriz.
Öte yandan sürücüde soğutma için metal bir muhafaza bulunmamasına rağmen diskin kullanım halinde fazla ısınmadığını da belirtelim. Bu anlamda da oldukça sevdiğimiz bir cihaz oldu.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirirsek, DataTravaler Max, genel hatlarıyla fazlasıyla başarılı, gayet performanslı ve yüksek depolama alanına sahip olmasıyla beraber dosyalarını yanında bulundurmak isteyenler için şahane çözüm sunan bir cihaz olmuş. Bahsettiğimiz eksikleri de olmasaydı bizden tam not almayı başaracaktı. Fakat hızlı olması ve geniş kapasiteye sahip olması, tabii ki öte yandan USB-C bağlantısı sayesinde hem laptop hem telefon ile kullanılabilir yapıda olmasıyla beraber kriz anında tanıştığımız, ihtiyacımızı çözen bir cihaz oldu. Eğer siz de bulut depolamaya pek bel bağlamayı düşünmeyenlerdenseniz, işinize yarayabilir.
CHIP Online Notu: %93
+ Fazlasıyla kompakt
+ Basit çözüm
+ Mükemmel performans
+ Geniş kapasite
- Güvenlik özelliklerinin eksikliği
Teknik Özellikleri
- Kapasite 1 TB
- Arabirim USB 3.2 Gen 2
- Hız 1000 MB/s okuma, 900 MB/s yazmaya kadar
- Boyutlar 82 x 22 x 9 mm
- Ağırlık 12 gr.
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