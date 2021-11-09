Kingston DataTravaler Max İnceleme

Önemli dosyalarınızı her an el altında bulundurmaya ihtiyacınız var ve geniş kapasiteli, aynı zamanda yüksek süratli bir USB bellek arıyorsanız, Kingston DataTravaler Max şahane bir seçim olabilir. Sebepleriyle beraber bu videoda anlatıyoruz.

09 Kasım 2021 20:00

Ercan Uğurlu