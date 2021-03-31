Kingston Digital'den Yeni NVMe PCIe SSD: NV1

Kingston Digital, NV1 NVMe modeli PCIe SSD'lerini piyasaya sürüyor.

Kingston Digital'den Yeni NVMe PCIe SSD: NV1

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