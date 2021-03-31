Kingston Digital'den Yeni NVMe PCIe SSD: NV1

Kingston Technology Company, Inc.'in Flash bellek iştiraki olan Kingston Digital, Inc., NV1 NVMe modeli PCIe SSD'lerini piyasaya sürüyor. Tek taraflı M.2 tasarımında verimli bir performansa sahip olan NV1, dizüstü bilgisayarlarını ve küçük form faktörlü PC'lerini NVMe teknolojisiyle güçlendirmek isteyen kullanıcılara hitap eden ideal bir giriş seviyesi sürücü olarak öne çıkıyor.
NV1, 2 TB'a kadar kapasite sunabilen önemli bir depolama çözümü olarak öne çıkıyor. Saniyede 2.100MB okuma ve 1.700MB yazma hızlarına sahip olan NV1, SATA tabanlı SSD'lerin 3 katı performansa sahip. Daha az güç kullanan, daha az ısı yayan SSD aynı zamanda daha hızlı yükleme sürelerini mümkün hale getiriyor. NV1 böylece sınırlı alana sahip olsa dahi hızlı yanıt verme ve ultra hızlı veri erişiminin sunduğu avantajlardan faydalanmak isteyen kullanıcılara ideal bir seçenek sunuyor. NV12 SSD, 500 GB, 1 TB ve 2 TB kapasitelerde tercih edilebiliyor.
Kingston SSD İş Birimi Müdürü Keith Schimmenti, şunları söylüyor: "Kingston olarak, NVMe PCIe SSD ürün ailesinde yeni ve mevcut kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni giriş seviyesi SSDmizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. NV1, mevcut sistemini yenileyen veya yeni bir sistem kurmayı planlayan kullanıcılara uygun fiyata hız ve güvenilirlik sağlamak için tasarlandı."
Kingston KC600 SSD'nin mSATA sürümünü de ürün portföyüne ekledi
Forward Insights verilerine göre Kingston 2020'de küresel ölçekte 20 milyonun üzerinde SSD sattı. Dünyanın en büyük SSD tedarikçilerinden Kingston, eski dizüstü bilgisayarlarını yeni teknolojilerle buluşturmak isteyenler için KC600 SSD'nin mSATA sürümünü de ürün portföyüne ekledi. Yapılan son duyurular, Kingston'un bireysel kullanımdan veri merkezlerine kadar her nitelikte kullanıcıya ve sisteme hitap eden, sektörün en kapsamlı, güvenilir ve eksiksiz SSD çözüm yelpazesini sunma taahhüdüne olan bağlılığını gösteriyor. Daha fazla bilgi için kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
NV1 Özellikleri ve Spesifikasyonları:
- NVMe PCIe Performansı: NV1, 2.100 / 1.700MB saniyeye1 varan okuma / yazma hızları sunar (tüm kapasitelerde).
- Sınırlı Alana Sahip Sistemler İçin İdeal: M.2 bağlantılarıyla tasarımlara kolayca entegre edillir. İnce dizüstü bilgisayarlar ve küçük form faktörlü bilgisayarlar için idealdir.
- Çoklu Kapasite Seçeneği2: Veri depolama gereksinimlerinizi karşılamak için 2 TB'a kadar kapasitelerde mevcuttur.
- Form Faktörü: M.2 2280
- Arayüz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Şerit
- Mevcut Kapasiteler2: 500 GB, 1 TB, 2 TB
- Dayanıklılık3:
- 500 GB - 120 TBW
- 1000 GB - 240 TBW
- 2000 GB - 480 TBW
- Güç tüketimi:
- 500 GB: 5 mW Boşta / 205 mW Ort. / 1,1 W (Max) Okuma / 3,3 W (Max) Yazma
- 1000GB: 5mW Boşta / 220mW Ort. / 1.1W (Max) Okuma / 3,3W (Max) Yazma
- 2000GB: 5mW Boşta / 340mW Ort. / 1,1W (Max) Okuma / 3,3W (Max) Yazma
- Depolama Sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °C
- Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ~ 70 °C
- Boyutlar: 22mm x 80mm x 2.1mm
- Ağırlık: 7g (Tüm kapasiteler için)
- Çalışma Titreşimi: 2.17G (7-800Hz)
- Bekleme Titreşimi: 20G (20-1000Hz)
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