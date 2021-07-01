Kingston, Yeni U2 NVMe SSD: DC1500M Modelini Satışa Sundu

Kingston Technology Company, Inc., veri merkezlerinde karma kullanımlı iş yükleri için yeni U.2 NVMe™ PCIe SSD'si DC1500M'in kullanılabilirliğini duyurdu. Yüksek performanslı Gen 3.0 x4 PCIe NVMe tasarımından yararlanan DC1500M, çok çeşitli iş yüklerinde öngörülebilir rastgele IO performansının yanı sıra öngörülebilir gecikme süreleri sunuyor.
Kingston Kurumsal SSD İşletme Müdürü Keith Schimmenti: "DC1500M, sanallaştırma ve web sitesi barındırma gibi ortamlar için ideal olan çoklu isim alanı desteği ekliyor. DC1500M, yüksek performanslı bulut hizmetlerinden, medya yakalama ve taşımadan bir dizi büyük veri uygulamasına kadar QoS ve performansın öngörülebilirliğinin en önemli olduğu uygulamalar için standardı belirliyor. Veri merkezlerinin; güvenilir, servis verilebilir form faktörlerine sahip ve SLA'ların bakımını kolaylaştıran kurumsal düzeyde özelliklerle donatılmış sürücülere ihtiyacı var" açıklamalarında bulundu.
DC1500M, yeni ve mevcut veri merkezi platformlarında yüksek verim ve düşük gecikme süresi için yüksek performanslı Gen 3.0 x4 NVMe PCIe arabirimi sunarak uzun vadeli performans sağlamak üzere geliştirildi. Sürücü, sırasıyla
Önceki Kingston U.2 NVMe SSD'lerin başarısını temel alarak inşa edilen yeni DC1500M, yüksek kullanılabilirlik ortamlarında uzun vadeli performansını artırmak için gelişmiş kurumsal sınıf özelliklerine sahip. Bunlar arasında uçtan uca veri yolu koruması, çoklu isim alanı yönetimi, güç kaybı koruması (PLP) ve artan veri merkezi güvenilirliği için telemetri izleme özelliği bulunuyor.
DC1500M, Kingston'ın piyasadaki eksiksiz ve üstün kurumsal sınıf veri merkezi depolama çözümleri olan DC1000BNVMe önyükleme sürücüsüne, VMware Ready™ DC500 serisi SATA SSD'lere ve DC450R'ye katılıyor. DC1500M; 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB ve 7,68 TB kapasite2 seçeneklerine sahip.
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