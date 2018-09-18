"Kırılmayan" iPhone ve MacBook Planı
Apple, iPhone ve MacBook'ların çizilmesinin ve kırılmasının önüne geçecek bir teknolojinin izini sürüyor!
iPhone 6 Plus'ın bükülmesi, "Jet Black" MacBook Pro'nun çizilmesi gibi sorunlar Apple'ın başını biraz ağrıtmıştı. Ancak firmanın Mart 2017'de ABD Patent Ofisi'nde (USPTO) başvurusunu yaptığı, bu sene 13 Eylül'de yayınlanan bir patent, firmanın bütün cihazlarını çiziklere ve bükülmelere karşı dayanıklı hale getirmek istediğini gösteriyor.
Yok Edilemez
Patente göre Apple, cihazları koruyacak yıpranmaya ve aşınmaya dirençli bir kaplama üzerinde çalışıyor. "Metal Muhafazalarda Aşınmaya Dayanıklı Yüzeyler" adıyla ortaya çıkan patent, iki katmanlı bir kaplamadan bahsediyor. Bu kaplama, alttaki metalik katmandan ve dıştaki seramik veya karbon bazlı bir maddeden oluşan bir katmandan oluşuyor. Bu ikinci katmanın sertliği, elmasa yaklaşıyor.
Patent, dış katmanın 0,5 mikrometre ile 3 mikrometre arasında bir kalınlıkta olduğunu, alttaki katmanın ise 8 - 30 mikrometre arasında olduğunu söylüyor. Patente göre aşınmaya dayanıklı kaplama, boya katmanının üzerine uygulanabilecek ve böylece yeni renk seçeneklerinin kapısını açabilecek.
Apple'ın 2018 telefonları IP68 su ve toz dayanıklığı ile geliyor. Ancak bu yeni patentin iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için geçerli olup olmadığı belirsiz.
Zeynel A. Öztürk
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