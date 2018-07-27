Kırmızı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek
Türkiye'den izlenebilecek "21. yüzyılın en uzun Ay tutulması" hangi saatlerde gerçekleşecek?
Bu akşam Dünya, Ay ve Güneş'in arasına girerek Ay tutulmasına sebep olacak. Nadir kozmik fenomen Türkiye'den saat 20:13 ile 2:30 arasında izlenebilecek. Her Ay tutulması bir diğerinden farklıdır ve bu akşam şahit olacağımız tutulma 21. Yüzyılda görülecek olan en uzun Ay tutulması olacak. Tam tutulma esnasında Ay'ın tamamen kırmızı renge bürünecek.
Timeanddate.com sitesinin hazırladığı kullanışlı araç sayesinde Ay tutulmasını Dünya'nın hangi bölgelerinden, hangi saatlerde görebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Epik olayı İstanbul'dan seyredecekseniz tutulma 6 saat 13 dakika sürecek. Tam tutulma ise 1 saat 42 dakika sürecek. Ay yaklaşık olarak 20:15'te kendini gösterecek. Saat 21:24'te ise tutulma başlayacak ve Ay'ın üzerine Dünya'nın yarı gölgesi düşmeye başlayacak. Tam tutulma ise saat 22:30'da başlayacak ve 23:21'de en kırmızı Ay'a şahit olabileceksiniz. Kırmızı ayın maksimum süresi saat 00:13'te bitecek, ardından yarı gölge bitişi ise 01:19'da gerçekleşecek. Tüm olay saat 02:30'da sona erecek.
Bundan bir sonraki tam tutulma 340 gün sonra gerçekleşecek sadece Güney Amerika'nın belli bir kısmından görülebilecek. Yani bugün gerçekleşecek tutulmayı kaçırırsanız uzun süre beklemeniz gerekebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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