Kış Lastiğiyle Yaz Lastiği Arasında Ne Fark Var?
Otomobilinizde kışın neden kış lastiklerini kullanmanız gerekiyor? Yaz lastikleri ile kış lastikleri arasında ne fark var? Cevaplar bu videoda...
Yaz lastikleri için havaların çok soğuk, kış lastikleri için biraz sıcak olduğu zamanlardayız. Kış lastiklerinin soğukta yaz lastiklerine kıyasla çok daha iyi olduğunu biliyorsunuz ancak burada her şey, lastiğin sırt deseniyle ilgili değil.
Kış lastiklerinin tüm özelliğinin kara tutunmak olmadığını muhtemelen biliyorsunuz. Lastikte kullanılan karışım, soğuk havaya çok daha uygun olarak üretiliyor ve hava ne kadar soğursa lastik o kadar yumuşuyor.
Yukarıdaki videoyu izledikten sonra kış lastiklerinizi neden ihmal etmemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlamış olacaksınız.
Zeynel A. Öztürk
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