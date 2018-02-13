Kış olimpiyatlarına siber saldırı düzenlendi
Kış olimpiyatlarına açılış gününde siber saldırı düzenlendi!
2018 kış olimpiyatları açılış gösterisi sırasında yetkililer, Olimpik sistemlerde şüpheli bir aktivite gözlemlemişlerdi ve bu şüphe artık doğrulanmış durumda: Bir siber saldırı gerçekleşmişti. PyeongChang organizatörlerinin açıklamasına göre birileri, atletler açılış seremonisindeyken internet ve TV dahil olmak üzere hizmetleri ele geçirmişlerdi. Sözcü Sung Baik-you'nun söylediğine göre ayın 9'una kadar her şey çözülmüş ve geri getirilmişti. Ayrıca saldırının sebebini de bildiklerini ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi görüşmesinin ardından "kaynağı açıklamayacaklarını" da belirtti.
Suçlu olarak Kış Olimpiyatlarına katılmasına izin verilmeyen Rusya'yı göstermenin ise oldukça cazip olduğu söylenebilir ve güvenlik araştırmacıları, Rus merkezli hacker'ların intikam için olimpiyata saldırabileceklerine dair ipuçları bulduklarını söylemişlerdi. Rusya ise yaptığı bir açıklama ile Batı basınının "sözde incelemeler ile" kanıt olmadan suçlama yapacaklarını söylemişti.
Kuzey Kore PyeongChang'ten sadece 80km uzaklıkta olsa da ve hükümet destekli hacklere yönelik bir tanınmışlığı olsa da, olimpiyatlara karşı saldırı için bir nedeni bulunmuyor. Kuzey Koreli sporcular, Güney Korelilerle beraber yarışmalara katılmaktalar ve hatta yarışmalar, Kuzey'in yöneticisi Kim Jong-un ve Güney'in Başkan'ı Moon Jae-in'in görüşmesi için bir fırsat olarak da kullanıldı. Kuzey'den kaynaklanan herhangi bir hack müdahalesi bu barış olasılığına zarar verecektir.
Suçlu kim olursa olsun, bu siber saldırının içinde bulunduğumuz zamana yönelik normal bir işaret olduğu rahatlıkla söylenebilir. Küresel barışa yönelik bir yarışma bile dijital saldırganlara karşı savunmasız durumda. Hatta bu etkinliğin Dünya genelinde öne çıkıyor olması, bir açıklama yapmak isteyen hackerlar için güzel bir sahne olması anlamına geliyor...
Levent Öztürk
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