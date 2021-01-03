Kısa Süre Önce Çöken İkonik Teleskop İçin Henüz Her Şey Bitmiş Değil

2020 yılının sonlarında çöken ve tadilatının mümkün olmadığı açıklanan dev teleskop için umut ışığı belirdi. Arecibo Gözlemevi teleskobu, tadilat edilemese de tekrar inşa edilebilir.