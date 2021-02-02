Kıtalar Uzaklaşıyor; Atlantik Okyanusu Genişliyor. Peki Bunun Sebebi Ne?

Atlantik okyanusu genişlerken, Amerika kıtaları ile Afrika ve Avrupa arasındaki mesafe her yıl 4 santim artıyor. Araştırmacılar, işte bu durumun neden ortaya çıktığının peşine düşmüş durumda.

02 Şubat 2021 21:00

Levent Öztürk