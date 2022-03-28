Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Yakamoz S-245 konusu nedir?

Into The Night dizisinin evreninde geçen Yakamoz S-245 dizisi, Netflix'te yayınlanmaya hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Türk bilim kurgu dizisinin konusunu ve detayları paylaştık.

Yakamoz S-245 konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ başrolde!

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