Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Yakamoz S-245 konusu nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı, Netflix'in sevilen dizisi Into The Night evreninin uzantısı olan Yakamoz S-245, 20 Nisan'da heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketin kapılarını aralıyor.
Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan Into The Night'ın yayınlanan son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ'un görülmesi heyecana neden olmuştu. Dizide, S-245 denizaltı da akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu.
Bu detaylar bir araya geldi ve Netflix, yeni dizisini duyurdu: Yakamoz S-245...
Yakamoz S-245 Konusu Nedir?
Netflix, dizinin tanıtımında şu ifadelere yer veriyor: Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan bir deniz biyoloğu, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçi'nin yer aldığı Yakamoz S-245, Belçika yapımı Into The Night dizisinin evreninde bir denizaltı araştırmacısının maceralarını konu ediniyor.
Her bölümü 30-45-50 dakika arası olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ, denizaltı ile yürütülen bir araştırmada yer alan deniz biyoloğu Arman'ı canladırıyor.
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Netflix ise, dizinin konusundan şöyle bahsetti:
"Özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman (Kıvanç Tatlıtuğ), bir denizaltıda araştırma görevinde yer almaya hazırlanır. Ancak Güneş'in doğuşu herkesin ölümüne sebep olurken, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltıya binmesi gerekir. Yukarıda neler olup bittiğini ve askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, ekipler arasında ve özellikle Arman ile teknenin ikinci komutanı Umut arasında gerginlik başlar. Arman sadece hayatta kalmak için savaşmayacak, aynı zamanda hayatının aşkıyla ikinci bir şans elde edecek."
Yakamoz S-245 Ne Zaman Yayınlanacak?
Heyecanla beklenen dizi, 20 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. Netflix'in nisan ayı programına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Netflix Nisan ayı programı 2022 açıklandı! İşte yeni sezon dizi ve filmler
Yakamoz S-245 Fragmanı
Yakamoz S-245 Oyuncu Kadrosu
Yakamoz S-245 dizisinin senaryosu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı tarafından yazıldı.
Sezonun tamamı için yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik oturuyor. Jason George, Hakan Muhafız'ın senaryosunu da kaleme almıştı.
Yakamoz S-245'in oyuncu kadrosunda yer alan isimler;
- Kıvanç Tatlıtuğ (ARMAN)
- Onur Ünsal (CEM)
- Güven Murat Akpınar (BARIŞ)
- Özge Özpirinçci (DEFNE)
- Ecem Uzun (RANA)
- Alper Saldıran (KENAN)
- Ertan Saban (UMUT)
- Meriç Aral (Oyuncu)
- Hakan Salınmış (ERENAY)
- Ece Çeşmioğlu (YONCA)
- Ersin Arıcı (Oyuncu)
- Jeremias Kwabenah Acheampong (FELIX)
- Mustafa Ersin Arici (ALTAN)
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