"Kıyamet Kaydırması" Nedir; Kurtulmak İçin Neler Yapabiliriz?

"Kıyamet kaydırması" terimini daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama bu terimin temsil ettiği davranış, aslında zihinsel sağlığımız açısından oldukça tehlikeli. Neyse ki, "kıyamet kaydırmasından" kaçınmanın bazı yolları da var.