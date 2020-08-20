"Kıyamet Kaydırması" Nedir; Sağlığımız İçin Bundan Nasıl Kaçınabiliriz?

Eğer uyanır uyanmaz telefonuna uzanan (alarmı kapatmak dışında) biriyseniz, alışkanlık sebebiyle kendinizi sosyal medya platformlarında ekranı kaydırırken bulabilirsiniz. Bu hareket oldukça masumca başlayabilir: Hangi sevdiğiniz dizi karakteri olduğunuza dair testler, arkadaşlarınızın ve çocuklarının fotoğrafları, yapmayı düşündüğünüz ama muhtemelen asla yapmayacağınız yemek tarifleri... Ancak kötü haberlerin neredeyse hiç bitmediği bu yıl içerisinde kötü haberlerden kaçınmanın oldukça zor olduğu da kesin. Hele bir de, sürekli olarak bu haberleri paylaşan "sosyal medya arkadaşlarınız" varsa...
Bu noktada da "kıyamet kaydırması" adı verilen olgu devreye giriyor: Sürekli olarak haber akışı ve sosyal medyayı yeni bilgiler için kontrol etmek; hiç durmadan ekranı kaydırıp durmak... Zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz veya olanlar hakkında mümkün olduğunca güncel kalmak size bir kontrol hissi veriyor olabilir. Ancak bu durum, aslında zihinsel sağlığınız için iyi bir şey değil. Neyse ki bu alışkanlığınızı bırakmak için yapabileceğiniz bazı şeyler bulunuyor.
Başka bir şeyler deneyin
Öncelikli olarak muhtemelen en bariz olan seçenek şu: Telefonunuzu (veya tabletinizi ya da bilgisayarınızı) sürekli elinizin altında tutmamak. Çok kolay olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de yakınınızda bir kitap veya size zaman geçirtebilecek başka bir şey bulundurmanızda fayda var.
Kendinize online sınırlar koyun
Sosyal medyadan tamamen kaçınmak her ne kadar gerçekçi olmasa da, sosyal medya içeriklerini sağlıklı bir şekilde tüketmenin bazı yolları bulunuyor. Klinik psikolog Dr. Carla Marie Manly'nin Well + Good'a söylediği üzere akşam yemeğinden sonra sosyal medyadan ve bu platformlarda yayılan haberlerden kaçınmak, stresin çok önemli olan uyku sağlığını etkilemesini engellemek için önemli bir adım.
Engellemek ve sessize almak
Muhtemelen bazı haber ve sosyal medya konuları ile başa çıkmanın sizin için diğerlerine göre daha zor olduğunu fark etmişsiniz. Devam etmekte olan küresel salgından bağımsız olarak bu durum geçerliliğini koruyor. Göreceğiniz bazı fotoğraflar veya okuyacağınız bazı haberler sizi rahatsız edecekse, bunlardan kaçınmak sizin için daha sağlıklı olacaktır. Neyse ki sosyal medyada herkes bunu yapmıyor. Unutmayın: bu tip paylaşımları çok sık yapan bir kişiyi engelleme veya sessize alma seçeneklerinin var olmalarının bir amacı var.
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