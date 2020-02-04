KKTC'nin yerli elektrikli aracı tanıtıldı! Da Vinci adlı araç 1 TL'ye 70 km

KKTC'nin ilk yerli elektrikli aracı tanıtıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi tarafından tasarlanıp üretilen araç, yerli ve ismi Da Vinci.