KKTC'nin yerli elektrikli aracı tanıtıldı! Da Vinci adlı araç 1 TL'ye 70 km

İsmini Leonardo da Vinci'den alan araç, tek kişilik. Elektrikli batarya ile çalışan Da Vinci, lityum-iyon pil kullanıyor. Aracın bataryası hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada, yavaş şarj özelliği ile de üç saatte doluyor. Hava yastığı, hız ve şarj göstergeleri, telefon şarj etme özelliği gibi standart özellikleri barındıran araçta ayrıca, gece görüş özelliğine sahip kameralar da yer alıyor. Gece görüş özellikli dört kamera ile aracın kör noktalarını kontrol altına almak mümkün.
Da Vinci'nin en öne çıkan özelliği ise tek bir şarj ediş ile 100 kilometre yol kat edebiliyor olması. Elektrikli tek kişilik araç, Mağusa-Lefkoşa arası mesafeyi (Yaklaşık 70 km) 1 lira maliyetle yol alıyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Araç Geliştirme Merkezi Başkanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı geliştirdikleri Da Vinci isimli aracı en kısa zamanda kampüs içinde kullanmaya başlayacaklarını söyledi.
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