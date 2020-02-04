KKTC'nin yerli elektrikli aracı tanıtıldı! Da Vinci adlı araç 1 TL'ye 70 km

KKTC'nin ilk yerli elektrikli aracı tanıtıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi tarafından tasarlanıp üretilen araç, yerli ve ismi Da Vinci.

KKTC'nin yerli elektrikli aracı tanıtıldı! Da Vinci adlı araç 1 TL'ye 70 km

İsmini Leonardo da Vinci'den alan araç, tek kişilik. Elektrikli batarya ile çalışan Da Vinci, lityum-iyon pil kullanıyor. Aracın bataryası hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada, yavaş şarj özelliği ile de üç saatte doluyor. Hava yastığı, hız ve şarj göstergeleri, telefon şarj etme özelliği gibi standart özellikleri barındıran araçta ayrıca, gece görüş özelliğine sahip kameralar da yer alıyor. Gece görüş özellikli dört kamera ile aracın kör noktalarını kontrol altına almak mümkün.

Da Vinci'nin en öne çıkan özelliği ise tek bir şarj ediş ile 100 kilometre yol kat edebiliyor olması. Elektrikli tek kişilik araç, Mağusa-Lefkoşa arası mesafeyi (Yaklaşık 70 km) 1 lira maliyetle yol alıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Araç Geliştirme Merkezi Başkanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı geliştirdikleri Da Vinci isimli aracı en kısa zamanda kampüs içinde kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
7 bin kişilik gemide Corona Virüsü alarmı! 27 Türk yolcu da gemide!
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Çekim hilesi ortaya çıktı! İşte James Cordan'ın Carpool Karaoke'sinin arkasındaki gerçek!
Günün En çok Okunanları
Termal Pasta Nedir ve İşlemcinizi Nasıl Soğuk Tutar?
Intel Core i9-10900K 10 Çekirdekle 3DMark'ta Göründü!
Galaxy S20'den iPhone 11 Pro'ya Rakip Fiyat Sızıntısı!
Huawei, Telefonda Apple'ı Geride Bıraktı!
Nintedo Hacker'ı, Büyük Bedeller Ödemeye Hazırlanıyor!

 

 