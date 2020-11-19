Klavye nasıl temizlenir: Adım adım klavye temizliği

Bir klavyenin ne kadar kirli olabileceğini hiç düşündünüz mü? Peki, bir klozetten 20.000 kat daha fazla bakteri barındıran klavye nasıl nasıl temizlenir? Adım adım klavye temizliğini anlatıyoruz...