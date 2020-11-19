Klavye nasıl temizlenir: Adım adım klavye temizliği

Muhtemelen daha önce duymuş olmalısınız ama duymayanlar için tekrar etmekte yarar var: Laptop'unuzun klavyesi, bir klozette bulunabilecek bakterilerden 20.000 kat daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyene çok daha fazla önem verdiğimiz günümüzde, kullandığımız laptop'un klavyesinin de temiz olması oldukça önemli. Peki, klavye nasıl temizlenir? İşte adım adım klavye temizliği
KLAVYE NASIL TEMİZLENİR?
Eğer çalışırken bir şeyler atıştırma huyunuz varsa, klavye tuşlarının arasında kırıntılar kalabilir. Buna toz, evcil hayvanınız varsa onun tüyleri, eliniz terliyorsa tuşlar üzerinde kalan tortu da eklenebilir. Bir de laptop'u başkalarıyla paylaştığınızı düşünün...
Bu durumlara karşı, her laptop kullanıcısının klavyesini belirli aralıkla temizlemesinde yarar var. Ve her kullanıcı, bu işi nasıl yapacağını bilmeli. Bu yazımızda, laptop klavyenizi basitçe ve bir kaç dakika içerisinde nasıl temizleyebileceğinizi anlatacağız.
Öncelikle Bilgisayarı Kapatın; Fişi Çekin
- Klavye temizliği genel olarak güvenli bir iş. Ama her ihtimale karşı, önemli verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Ayrıca temizlik sırasında laptop'un kapalı olmasına dikkat edin ve elektriğe bağlı olmadığından emin olun. Laptop'unuzu kapatmadan temizleme işine girişirseniz, yanlışlıkla basacağınız tuşlar geri dönüşü olmayan veri kayıplarına yol açabilir. Elektrik bağlantısı kesmemizin nedeni ise, temizlik sırasında devrelere gidebilecek sıvı ya da rutubet nedeniyle herhangi bir kısa devre tehlikesini ortadan kaldırmak.
Ön Hazırlık Tamamsa, Temizliğe Başlıyoruz...
- İlk adımda, tuşların arasında bulunabilecek kırıntılardan kurtulacağız. Bunun için laptop'u, ekranı açık bir şekilde ters çevirin ve kasanın alt kısmına hafifçe, birkaç kez vurun. Bu sayede, tuşlar arasında ya da altında kalan kırıntıların büyük kısmından kurtulma şansını yakalayabilirsiniz.
- Eğer bu basit adım yeterli değilse, bir elektrikli süpürgeden de yardım alabilirsiniz. Bunu yaparken, süpürgenin en küçük başlığını kullandığınızdan emin olun. Daha da önemlisi, süpürgeyi en düşük güç modunda çalıştırın. Aksi halde, elektrikli süpürgenin tuşlarınızı "kapması" söz konusu olabilir. Bizim önerimiz, bu iş için küçük, el süpürgelerini kullanmanız. Bu tip elektrikli süpürgeler hem güç olarak laptop'unuza zarar verecek kadar güçlü değil, hem de size daha rahat bir kullanım imkanı sunacaktır.
- Eğer bir elektrikli süpürge kullanma imkanınız yoksa, tam tersi bir yola sapıp, bir pompa (örneğin balon şişirmeye yarayan el pompaları) ile tuşlar arasındaki kirleri dışarı çıkartmaya çalışabilirsiniz. Her bir tuşun dört kenarına hava basarak, aralardaki kirleri çıkartmaya çalışın.
- Son çare ise, küçük bir fırça kullanarak tuşların arasındaki kirleri ve kırıntıları çıkartmak olabilir.
Klavye Tuşlarını Sökmek
- Tabii ki klavye tuşlarının arasına girmiş olabilecek kirleri temizlemenin en kesin yolu, tuşları sökmek. Bazı laptop'lar klavye tuşlarını sökmeye izin verirken, bazıları vermeyebilir. Ayrıca tuşları sökmek, eğer bir hata yaparsanız, laptop'unuza kalıcı hasarlar da verebilir. Bu yüzden tuşları söküp klavye temizlemek, eğer kendinize güvenmiyorsanız ve ne yaptığınızı bilmiyorsanız, pek de tavsiye edeceğimiz bir yol değil.
- Yine de tuşları sökmek konusunda kararlıysanız, öncelikle laptop'unuzun kullanım kılavuzuna göz atıp bunun mümkün olup olmadığın öğrenin . Ve eğer mümkünse, bir profesyonelden yardım almaya çalışın.
Klavyenin Dış Temizliği
- Klavyenin iç kısımlarını nasıl temizleyeceğimizi artık biliyoruz. Peki ama klavyenin dış temizliğini nasıl yapacağız? Her gün yüzlerce, hatta binlerce kez bastığınız klavye tuşlarının üzerinde kir toplanması, lekeler oluşması kaçınılmaz. Bunlardan kurtulmak için, dezenfekte özelliği olan bezleri kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, bir parça yumuşak kumaşa alkol dökerek aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli detaysa, kesinlikle çamaşır suyu kullanmamanız gerektiği. Ayrıca kullandığınız bezin çok ıslak olmamasına dikkat edin; tuşlar arasına sıvı girmesi laptop'unuzun bozulmasına neden olabilir.
- Tuşların üzerine doğrudan sıvı dökmeyin, sprey sıkmayın. Bu iki hareket de, aynı şekilde kısa devreye yol açarak laptop'unuzu bozabilir.
- Tüm tuşları teker teker, çizmeden temizleyin. Ardından, tuşlar arasında kalan kısımları da aynı yolla temizleyebilirsiniz.
- Temizlik aşamasının hemen ardından, bir mikrofiber bez ile ıslak kalan kısımları kurutun.
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