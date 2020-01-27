Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi

NBA'in efsane ismi, ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Kalifornia'da geçirdikleri helikopter kazasında yaşamlarını yitirdi.

Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi

Los Angeles Lakers'ın basketbol efsanesi; 41 yaşındaki Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore ve beraberlerindeki 3 kişi Calabasas, Kalifornia'daki helikopter kazasında yaşamlarını yitirdi. Los Angeles Polis Departmanı da kazayı doğruladı. Kazanın yerel saatle 10.00 sularında yaşandığı belirtiliyor.

HELİKOPTERDE 5 KİŞİ VARDI

Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberlerindeki 3 kişiyle birlikte Sikorsky S-76 tipi özel helikopteriyle seyahat ediyordu. Kazada helikopterdekilerden kurtulan olmadı.

ABD basını ilk başta helikopterde Bryant'ın eşi ve 3 kızının da olduğunu iddia etti ancak daha sonra bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. 

BASKETBOL AKADEMİSİNE GİDİYORDU

Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin, basketbol antrenmanı için Bryant'ın Mamba Basketbol Akademisi'ne gittiği belirtiliyor.

TRUMP: KORKUNÇ BİR HABER

ABD Başkanı Donald Trump kaza sonrası twitter'dan paylaştığı bir mesajda Kobe Bryant ve 3 kişinin helikopter kazasında yaşamlarını yitirdiğini belirterek "Korkunç bir haber" dedi.

KAZA NASIL OLDU?

Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindekileri taşıyan helikopterin yoğun sis nedeniyle Calabasas'taki bir tepeye çarpıp düştüğü belirtiliyor. Helikopterin çarpmanın ardından alev aldığı idda ediliyor.

İngiliz basını helikopterin Kourtney Kardashian'ın evinin yakınında düştüğünü yazdı. Bazı görgü tanıkları ise kaza öncesi helikopterden bazı parçaların düştüğünü gördüklerini söyledi.

Kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER

KOBE BRYANT KİMDİR?

Black Mamba lakaplı Kobe Bryant, Los Angeles Lakers ve NBA tarihine geçen isimlerden. 1.98 boyundaki Kobe Bryant kariyerine 5 NBA şampiyonluğu sığdırdı.Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında yer alan Kobe Bryant, basketbol kariyerine 2016 yılında nokta koydu. O emekli olunca 8 ve 24 numaralı formaları da Los Angeles Lakers tarafından emekli edildi.

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