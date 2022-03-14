Koç Holding ve Ford Otosan'dan iki kritik adım: Ali Koç değerlendirdi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Başkanı Ali Y. Koç, "Zorlu koşulların olduğu bu dönemde tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını art arda açıklıyor, otomotiv endüstrisinin dönüşümüne stratejik hamlelerle liderlik ediyoruz" dedi