Koca'dan BionTech açıklaması: Gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibarıyla imzalandı." dedi.

Gece 04.30'te itibariyle anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı. Bakan Koca'nın twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

  • BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.
  • Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte MART ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.
  • Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMEMESİYDİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan ONAM ALINACAK.

UĞUR ŞAHİN HOCAMIZIN BÜYÜK EMEKLERİ VAR 

  • Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.
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