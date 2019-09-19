Koca Bir Ülke, İnternete Sızdı!
Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın (ve hatta fazlasının) tüm kişisel bilgileri, hacker'lar tarafından ele geçirildi!
- Levent Öztürk
Devasa bir veritabanı ihlali, Ekvador'daki her bir kişinin kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve internete sızması ile sonuçlandı. Ele geçirilen veriler içerisinde isimler, kimlik numaraları, doğum tarihleri, doğum yerleri, ev adresleri, cinsiyetleri ve milyonlarca finansal kayıt bulunuyor.
Etkilenen veritabanı, Ekvador'un resmi nüfusu 16,6 milyon olmasına rağmen 20,8 milyon kişinin kayıtlarını içeriyor. Araştırmacılar bu ekstra girişlerin çoğunlukla çift ve hatalı girişler olduklarını söylüyor. Bazılarının ise hayatını kaybetmiş vatandaşlara ait olduğu belirtiliyor.
Bu ihlal, vpnMentor güvenlik araştırmacıları Noam Rotem ve Ran Locar tarafından ortaya çıkartıldı: Yerel piyasa için analiz sunduğunu söyleyen Novaestrat adlı firmanın sahibi olduğu bir Elasticsearch sunucusu buldular. Ayrıca 6,7 milyon 18 yaş altında çocuğun verileri de bulundu ve araştırmacılar, buldukları bilgiler ile bütün soyağaçlarını oluşturabildiklerini söylemekteydiler.
Etkilenen ünlü kişilerin arasında ise Ekvador Başkanı ve geçtiğimiz yıllar boyunca Londra'daki Ekvador elçiliğine sığınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange yer alıyor.
Görünene göre bilgiler, Novaestrat ve ülkenin nüfus kayıtları olmak üzere iki kaynaktan gelmekteydi. Ancak araştırmacılar internet sitesinde bir e-posta adresi veya telefon numarası olmadığı ve de müşteri desteği sayfası sorunlu olduğu için Novaestrat'a ulaşmayı başaramadılar.
Bu yüzden araştırmacılar Ekvador Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi ile iletişime geçmek zorunda kaldılar ve ekip, geçtiğimiz hafta veri tabanını kapamaya yardımcı olmak için bir aracı olarak davrandı.
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