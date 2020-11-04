Kolektif House Dijital Üyelik ile Ofisiniz Tek Tık Uzağınızda

Pandemi kişisel alışkanlıklarımız üzerinde kalıcı etki yaratırken, iş hayatımızda da değişimi beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışmanın büyük ölçekte alışkanlık, ofislerin ise şart olmaktan çıkıp tercih haline geldiği süreçte tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Kolektif House; şimdi de Dijtal Üyelik ile kullanıcılarına ofis yaşamında yeni bir deneyim yaşatacak. Kolektif House'un kendi alanında sunduğu hizmetleri dijitale taşıdığı Dijital Üyelik sayesinde kullanıcılar fiziksel olarak lokasyona gelmeden web sitesi üzerinden üyeliğini başlatıp, tek tıkla da Kolektifli olma imkânı yakalayacak. Sadece üyelerin kullanabildiği uygulama üzerinden ise kullanıcılar ek hizmetleri uygulama üzerinden alıp, kullandığı kadar ödeme yapma esnekliğine sahip olabilecek.
Kolektif dünyası artık tek adreste
Dijital Üyelik hakkında detaylı bilgi aktaran Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, şunları söyledi: "Kurulduğumuz günden bu yana amacımız sadece bir mekân değil, ekosistemle birlikte daha güçlü bir şekilde büyüyebileceğimiz bir yaşam alanı oluşturmak ve ofis kavramını herkesin kafasında değiştirmekti. Bugün gelinen noktada yeni dünyada "ofis", daha çok esnekliği ve çevikliği destekleyecek biçimde şekil buluyor. Biz de Kolektif House olarak bu konudaki tecrübemiz ve vizyonumuzla kurumların ve kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız ofis çözümlerimiz ve geliştirdiğimiz yeni üyelik tiplerimiz çerçevesinde ideal ofis dünyasının beklentilerine yanıt veriyoruz. Bu kapsamda kısa süre önce hayata geçirdiğimiz ve lansmana özel sadece 59 TL'den başlayan fiyatlarla aylık olarak online satın alınabilen Dijital Üyelik ile kurumlara ve bireylere düşük maliyetle Kolektifli olma deneyimini uzaktan sağlıyoruz. Özellikle trendleri takip eden genç bireylerin, evden/uzaktan çalışanların, yeni şirket kuranların, freelancer'ların, küçük ekiplerin ve birkaç kişi bir arada çalışmaya ihtiyacı olan kurumsal çalışanların ihtiyacı olan network'e erişimi için ideal bir çözüm olan Dijital Üyelik modeli sayesinde kullanıcılar Kolektifliler'e özel sunulan indirimlerden faydalanabiliyor. Bu yeni üyelik sistemimizin bir diğer katkısı ise Dijital Üyelik kullanıcılarımız Kolektif üyelerine ulaşma ve yazılımcıdan tasarımcıya, girişimciden yatırımcıya çok farklı ve geniş iş alanlarında çalışmalar yapan üyelerimiz ile iş birliği yapma fırsatı da yakalıyor. Böylece, kurduğumuz ekosistem ile hem sosyal hem de iş anlamında pek çok faydayı bir arada sağlamış oluyoruz. Ayrıca Dijital Üyelik ile kullanıcılarımıza istediği gün istediği lokasyonumuzdan çalışabilecekleri ve tüm gün boyunca lokasyonlarımızı deneyimleme şansına sahip olabilecekleri 1 günlük ücretsiz kullanım imkânı sunuyoruz.
Tüm bunların yanında sadece üyelerimizin kullanabildiği uygulamamız üzerinden sunduğumuz "kullandığın kadar öde" sistemi sayesinde kullanıcılar ek hizmet ihtiyaçlarına uygulamamız üzerinden ulaşabiliyor. Kullanıcılarımız uygulamamıza üye olduktan sonra tüm Kolektif deneyimleri için mobil üzerinden ilerleyebiliyor ve 1 günlük ücretsiz kullanıma ek olarak günlük ofis, toplantı odası ihtiyaçlarına ek hizmetleri de uygulamamız üzerinden alabiliyor. Bu yeni üyelik modeli ile kullanıcılarımızın bulundukları yere en yakın Kolektif House lokasyonuna giderek, kendi plan ve programlarına göre çalışıp zamanlarını daha verimli kullanmalarını; bunun da kendilerine esneklik ve çeviklik kazandırmasını hedefliyoruz."
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