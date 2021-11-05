Kombi Bütün Gün Açık mı Olmalı, Sadece İhtiyaçta mı Açılmalı?

Kuzey Yarımküre için kış geliyor ve beraberinde üşütücü sabahlar, serin günler ve soğuk havalar getiriyor. Bu süre zarfında evinizi sıcak tutmak, soğuğa ne kadar dayanabileceğiniz ve banka bakiyeniz arasında bitmeyen bir mücadele yaşayabilirsiniz. Peki, bir evi ısıtmanın en ucuz yolu nedir? Kısa süreli yüksek ısı mı, yoksa tüm gün düşük bir ısı mı?
Bu sorunun cevabı önceliklerinizin ne olduğuna bağlı, tüm gün süren rahatlık mı istiyorsunuz, yoksa idare edecek en uygun maliyetli yolu mu arıyorsunuz?
En Hesaplı Isınma Nasıl Olur?
Enerji tasarrufuna kendini adamış bir İngiliz kuruluşu olan Energy Saving Trust'ın söylediğine göre, ısıtmanızın tüm gün daha düşük bir ısıda çalışmasına izin vermenin, kapatıp tekrar açmaktan daha ucuz olduğuna dair uzun süredir devam eden efsane, gerçekten de bir efsaneden öteye geçmiyor.
Bir evi ısıtmanın en ucuz yolu sadece ihtiyacınız olduğunda ısıtıcıyı çalıştırmak. Bunu zaman ayarlı bir ısıtıcıyı yataktan kalkmadan hemen önce çalışmaya ve evin dışındayken kapanacak şekilde ayarlayarak veya evden çalışıyorsanız gün boyunca sadece üşüdüğünüzde çalıştırarak gerçekleştirebilirsiniz.
İki yaklaşım (tüm gün veya aralıklı) arasındaki asıl farkı yaratan durum ise, iyi yalıtılmış evlerin bile her zaman biraz ısı kaybetmesi. Uzun süreli bir ısıtma maratonuna göre kısa süreli ısınmalar için ısıtmayı açarsanız, genel olarak daha az ısı kaybedersiniz ve daha az harcarsınız.
Ama evinizi ısıtmanın en iyi yolunu bulmanın bir Goldilocks bilmecesi olduğu söylenebilir, çünkü bir evi ısıtmanın en ucuz yolu genellikle en rahat seçenek olmayacaktır. İhtiyaç duyduğunuzda kısa süreli keskin ısı patlamaları, aynı zamanda ani ısınma ile beraber yoğunlaşma oluşturabilecek soğuma dönemlerinin önünü açar.
Ayrıca bu yaklaşım evinizin ısınmaya başlamasını beklerken biraz üşüyeceğiniz anlamına gelir ve tahmin edilebileceği gibi ısıtmayı tüm gün boyunca daha düşük bir sıcaklıkta bırakırsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde ortaya şu sonuç çıkıyor: En iyi yaklaşım, kazan veriminizi minimumda tutarken radyatör vanalarınızı en yüksek ayara getirmek. Biraz daha fazla paranız gidecek ama sonuçta verdiğiniz paraya değecek.
Southampton Üniversitesi'ndeki bilim insanları, 2011'de yayınlanan bir makalede, bir akıllı şebeke kullanarak maliyet ve karbon emisyonlarını aynı anda denemek ve azaltmak için bir ev ısıtma sistemini uyarlanabilir bir şekilde kontrol etmenin bir yolunu araştıran bir makalede sorunu saptadılar. Araştırmacıların "ev enerji yönetimi ajanı", bir evin termal özelliklerini öğrenmek ve ertesi gün hava durumunda ne olacağını tahmin etmek için Gauss süreçlerinin yardımını kullanmak üzere programlandı. Kit, daha sonra ev sahibine giden finansmanları ve karbon emisyonları hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak, ısıtma tercihlerini buna göre ayarlamalarına imkan tanıdı.
Alternatif olarak, sadece bir battaniye alabilir ve bir sıcak su şişesi de kullanabilirsiniz. Pek rahat olmadığı kesin ama sonuçta ücretsiz...
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