Kombi Bütün Gün Açık mı Olmalı, Sadece İhtiyaçta mı Açılmalı?

Kış ile beraber soğuklar gelirken, nasıl bir ısınma yöntemi tercih edilmeli? Kombi tüm gün açık mı bırakılmalı, ihtiyaç halinde mi kullanılmalı? Peki hangisi daha ucuza gelir?

  • Levent Öztürk
Soğuklara karşı en iyi ısınma şekli hangisi?

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