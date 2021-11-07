Komşuların tavuklarını yiyen "köpeğin" köpek olmadığı ortaya çıktı

Komşuların ördek ve tavuklarını yiyen ve evcil köpek olduğu zannedilen hayvanın aslında tilki olduğu ortaya çıktı.

Köpek sanıyorlardı...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Oyunculara Şahane Seçenek: Huawei MateView GT

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Yeni Honda Civic Sedan Geliyor: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatları!
HyperX 1 Milyondan Fazla USB Mikrofonu Piyasaya Sundu
Hyundai Seven: Hyundai'nin Yeni Elektrikli SUV'u Kendini Gösterdi!
Mastercard, Görme Engelli Kişilere Yönelik Kart Tasarımını Tanıttı
Barcelona FC'nin Borç Krizinden Çıkmak İçin Yeni Umudu: NFT Satmak!

 

 