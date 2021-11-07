Komşuların tavuklarını yiyen "köpeğin" köpek olmadığı ortaya çıktı

Perulu bir aile, 6 ay önce Lima kentindeki küçük bir dükkandan köpek yavrusu olduğunu düşündükleri bir hayvanı satın aldı.
Independent'ın haberine göre köpeğin sahibi Maribel Sotelo, Run Run adını verdikleri hayvanın başlangıçta mahalledeki diğer evcil köpeklerle oyunlar oynadığını ama büyüdükçe bir şeylerin "ters gittiği"ni anladıklarını söylüyor.
Çünkü, Run Run komşuların kümeslerindeki ördek ve tavukları avlıyordu.
Bu süreçte hayvanın ince bacakları, gür kuyruğu, sivri başı ve çıkık kulaklarıyla bir And tilkisi olduğu ortaya çıktı.
Ancak Run Run birkaç gün önce evden kaçtı. Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Kurumu (SERFOR) yetkilileri onu özel bir merkeze veya hayvanat bahçesine götürmek için arıyor.
Sotelo, "Onun safkan bir köpek yavrusu olduğunu sanmıştık" diyor.
Yaban hayatı uzmanı Walter Silva ise kaçakçıların birçok yabani hayvanı Loreto, Ucayali ve Madre de Dios gibi Amazon bölgelerinden kaçırdığını ve Lima'da sattığını anlatıyor.
Silva'nın anlattığına göre yavruları çalmak için ebeveynleri öldürüyorlar ve yavrular yasadışı olarak alınıp satılıyor.
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