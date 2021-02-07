Komtaş Geleceği Veri ile Şekillendiriyor

Gelişen teknolojiyle birlikte veri, en kıymetli varlık olarak görülen toprağı ve makineleri gölgede bıraktı. Ülkeler ve ağlar kendi "siber toprak" kavramlarını yaratmaya başladılar. Artık toprak sahibi olanlar değil, veri sahibi olanlar ve onu katma değerli şekilde kullanabilenler var olmaya devam edecek.
1989 yılında kurulan Komtaş, veri ve analitik alanında hizmet vererek kurumlara siber topraklarda yeni bir yaşamın yol haritasını sundu. Başta finans, telekomünikasyon, sigorta, perakende, üretim ve kamu sektörleri olmak üzere verinin olduğu her alanda var olan Komtaş, veri ve analitik alanalrında uzmanlaşmış ekosistem firmaları ile birlikte büyümeye devam ediyor.
"Veri bize yaşamı yeniden şekillendirip tasarlamanın kapısını aralıyor"
Dijitalleşme ile birlikte geleneksel iş modellerinin de yıkıcı şekilde değiştiğini belirten Komtaş Genel Müdürü Yüksel Çomak, "Dijitalleşme arttıkça veri çoğalıyor; veri çoğaldıkça veri analitiğine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Özellikle pandemiyle birlikte hayat dijitale taşındı ve büyük veri akışı ivme kazandı. Bu süreçte dijitalde yaşamın tatbikatını yapmış olduk. Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına imkân sağlayabiliyor. Bu nedenle rotamız Veri ve Analitik odağında Dijital Dönüşüm oldu. Komtaş olarak ekosistemimizdeki paydaşlarımızla veriden anlam çıkarıyor ve yaşamı veriyle deşifre ediyoruz" dedi.
"Komtaş Ekosistemi'nde ortak akıl ön plandadır"
Veri ve analitikte alan uzmanlığının önemine değinen Çomak, "Dijital dünyada birden fazla işi tek başına yapmak mümkün olmayacak. Bu nedenle alan uzmanı olmak çok önemli. Ekosistemde alanlarımızı belirleyerek farklı mükemmeliyet merkezlerimizi kurduk. Damalink, Digitallency, My Security Analytics, İstanbul Data Science Academy, DataRitma, Quants ve Analythinx'ten oluşan Komtaş Ekosistemi'nde her bir şirkette kendi alanını çok iyi bilen çalışma arkadaşlarımız var. Ekosistemimizdeki şirketleri büyük bir yapbozun parçaları olarak tanımlıyoruz. Veri yönetişimi, veri ambarı ve iş zekası, güvenlik analitiği, büyük veri & yapay zeka, veri bilimi eğitimleri, ürün geliştirme ve risk analitiği gibi farklı alanlarda çözümler üreten paydaşlarımız sayesinde büyük resmi daha iyi görebiliyoruz. Ortak aklın ön planda olduğu bu ekosistem, birbirini destekleyen ve besleyen bir yapıya sahip. Bu yeni çağda örnek bir üretim ve paylaşım modeli oluşturduğumuzu ve bu modelin bizi küresel bir oyuncu yapacağına inanıyoruz" dedi.
"İstanbul Data Science Academy'de geleceğin veri bilimcilerini ve veri mühendislerini yetiştiriyoruz"
İstanbul Data Science Academy çatısı altında sunduğu eğitimlerle sektöre yeni insanlar kazandıran Komtaş, tasarladığı eğitim programları ile geleceğin en önemli mesleklerinden olan Veri Bilimi ve Veri mühendisliği alanında öncü olmayı hedefliyor. İstanbul Data Science Academy'nin 2020'de kurulduğunu söyleyen Yüksel Çomak, "Günün sonunda her şey gelip insana dayanıyor. İşi robotlar ve algoritmalar yapıyor desek bile, daha fazla yetkin insan kapasitesine ihtiyacımız var. Data Science Academy'de geleceğin veri bilimcilerini ve veri mühendislerini yetiştiriyor, kurumlarda çalışan ekiplerin bu alanda yetkinliklerinin artmasına katkı sağlıyoruz.
Kurumsal eğitimlerimizde; İş Birimleri için Veri Bilimi, İleri Düzey Analitik, Veri Bilimi ve Mühendisliği eğitimleri verirken bireysel eğitimlerde ise katılımcılarımıza Veri Bilimi, Veri Mühendisliği ve Veri okuryazarlığı alanlarında programlar sunuyoruz.
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