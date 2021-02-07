Komtaş Geleceği Veri ile Şekillendiriyor

Veri ve analitik alanında uçtan uca teknoloji, yazılım ve çözümler geliştiren Komtaş, yaratıcılık ve inovasyon üzerine inşa ettiği Komtaş Ekosistemi ile büyük veriyi analiz ederek ekonominin lokomotifi olan birçok sektöre katma değer sağlıyor. Veri, analitik ve yapay zeka alanında Türkiye'nin en büyük ekosistemine sahip Komtaş, her biri farklı alanlarda çözümler sunan 7 şirketi ile örnek bir üretim-paylaşım modeli oluşturuyor.