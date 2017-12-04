Konsol Dünyasından Gelen Sürpriz Sonuçlar!

Yapılan son açıklama, konsol dünyasında yaşanan büyük sürprizi ortaya koydu!

Konsol Dünyasından Gelen Sürpriz Sonuçlar!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Güvenli İnternet 7 Yaşında!
Dünya'nın En Derininde Yaşayan Canlısı İle Tanışın
USB Neden İlk Günden Çift Yönlü Üretilmedi?
Samsung, Tam Kavisli Ekranı Hayal Ediyor!
Parmaklarınızı Klavye Yapan Cihaz!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir