Konsol Dünyasından Gelen Sürpriz Sonuçlar!
Yapılan son açıklama, konsol dünyasında yaşanan büyük sürprizi ortaya koydu!
Kara Cuma indirimleri geride kaldı ama haberleri gelmeye devam ediyor. Bu özel hafta sonu Dünya genelinde pek çok kişinin pek çok farklı oyun ve cihaz almasına imkan tanıdı ve artık, bu indirim süresince hangi ürünlerin en popüler olduğunu görmenin vakti geldi. Adobe Digital Insights tarafından sunulan yeni verilere göre ABD'li vatandaşların büyük bir çoğunluğu için Nintendo Switch, akla ilk gelen hediye fikriydi.
Raporda belirtilene göre Adobe, Nintendo Switch konsolunun, en yakın rakipleri olan PlayStation 4 ve Xbox One'dan daha fazla satmış olduğunu düşünüyor. Xbox One X'in Kasım ayı içerisinde yayımlanmış olması bile, görünüşe göre hibrit konsolun yarattığı heyecanı azaltmaya yetmemiş.
ABD'de 55 milyonun üzerinde SKU'ya sahip olan 4.500 internet mağazasından toplanan verilere göre Switch konsolu, Hatchimals&Colleggtables, PJ Maskeleri ve Chromecast gibi diğer pek çok popüler ürünün de önüne geçmiş durumda.
Nintendo Switch, NPD raporlarına göre Mart ayındaki etkili başlangıcın ardından ABD'de son birkaç aydır rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış durumda. Nintendo'nun kendisi de konsolun, Wii U konsolunun yaşam döngüsü boyunca ulaştığı satış miktarını sadece bir yıl içerisinde geçmesini beklediğini belirtmişti.
Levent Öztürk
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