Kontrolmatik, SpaceX Falcon 9 Roketi ile Uzaya 3 Uydu Fırlatacak

Adını uluslararası arenalara taşıyan, dünyanın en büyük 37. Sistem Entegratörü seçilen mühendislik firması Kontrolmatik Teknoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.