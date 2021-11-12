Kontrolmatik, SpaceX Falcon 9 Roketi ile Uzaya 3 Uydu Fırlatacak

Her geçen gün büyüyen, 26 farklı ülkede proje yönetimi, çok disiplinli mühendislik uygulamaları, endüstriyel kontrol sistemleri, IoT ve veri analitiği gibi uçtan uca hizmetler sunan ve imza attığı başarılı projelerle Türkiye'nin adını yurt dışında duyuran Kontrolmatik Teknoloji iştiraki Plan-S, SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya 3 uydu fırlatacak.
Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla kurulan Kontrolmatik Teknoloji iştiraki Plan-S geliştirdiği 3 adet test uydusunu 2022 yılında yörüngeye gönderecek. Anlaşma sonucunda fırlatmaların SpaceX Falcon 9 roketleri ile 2022 yılında 3. Çeyrekte 1 adet ve 2022 yılı 4. Çeyrekte 2 adet olmak üzere yapılacağına karar verildi.
Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisine katkıda bulunacak
Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, gerçekleştirilen anlaşma sonucunda, "Kontrolmatik olarak uydu ve uzay teknolojileri alanı ile yakından ilgileniyor, nesnelerin interneti ve uydu haberleşmesi ile ilgili yaptığımız projelerle de adımızdan sıkça söz ettireceğimize inanıyoruz. Plan-S şirketiyle gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın ülkemizin havacılık ve uzay sanayisine bulunacağı katkıdan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.
Şu anda Türkiye'de ve çevresinde böyle bir çalışma olmadığını belirten Aslanhan, " Böyle bir proje Türkiye'de ilk kez yapılıyor olacak. 2022'de fırlatacağımız test uydularımız Türkiye ve çevresindeki bölgede bir yayın ağı oluşturarak çeşitli sektörlerden toplayacağı sensör datalarını işleyip yeryüzüne gönderilmesini sağlayacak," dedi.
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